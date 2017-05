Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja videka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. mája (TASR) - Šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná víta schválenie novely Ústavy SR ohľadom ochrany pôdy z dielne Slovenskej národnej strany (SNS). Informoval o tom hovorca MPRV Vladimír Machalík. Pôda je podľa Matečnej nenahraditeľná a vzhľadom na klimatické zmeny a rastúcu svetovú populáciu jej bude čoraz väčší nedostatok.," zdôraznila Matečná.Poslanci Národnej rady SR dnes schválili ústavný zákon z dielne SNS, ktorý má ochranu pôdy zaviesť do praxe. Slovenskú pôdu bude pred špekulatívnymi výkupmi chrániť Ústava SR. Pre národniarov je podľa jedného z predkladateľov návrhu Tibora Bernaťáka ochrana pôdy prioritnou témou.Po zmene v Ústave SR by sa mali prijať zákony, ktoré by spresňovali procedúru nakladania s pôdou, či už obchodnými spoločnosťami, alebo roľníkmi hospodáriacimi na pôde.