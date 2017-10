MATEČNÁ: Vyzývam obchodníkov, aby pri cukre nerobili zbytočnú paniku

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Bratislava 4. októbra (TASR) - Cukru v EÚ bude dosť, pretože Francúzsko, Nemecko a Poľsko zvýšili jeho produkciu. Obchodníci by preto nemali vyvolávať na trhu paniku o jeho nedostatku. Uviedla to šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (nominantka SNS) po dnešnom rokovaní vlády k ukončeniu kvót na cukor v EÚ.zdôraznila.Matečná si nemyslí, že by v Európe mal byť nedostatok cukru, pretože plochy s cukrovou repou sa u spomínaných krajín zvýšili.poznamenala.Michal Feik z MPRV informoval, že agrorezort vníma zrušenie systému kvót v cukrovarníckom sektore, ktoré platilo od roku 2004, veľmi citlivo. Kvóty pridelené každému členskému štátu predstavovali podľa neho výrobné limity pre potravinárske využite. Z celkovej kvóty EÚ na úrovni 13,529 milióna ton (t) cukru bolo Slovenskej republike od roku 2010 pridelená kvóta na výrobu cukru vo výške 112.319,5 t a na izoglukózu vo výške 68.094,5 t.doplnil Feik.