MATEČNÁ: Zviera už nebude vecou, obmedzíme ich vystupovanie v cirkuse

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júna (TASR) - Každé zviera by malo byť po novom definované ako živý tvor, nie ako vec. Na dnešnej tlačovej konferencii to oznámila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (nominantka SNS) s tým, že zmenu prinesie novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Právnu normu dá agrorezort do pripomienkového konania ešte v letných mesiacoch, zákon by mal byť účinný od januára 2018.Zviera ako živý tvor bude definované aj v Občianskom zákonníku.povedala Matečná s dôvetkom, že zviera bude mať svoj osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami. Táto zmena má zlepšiť vymáhanie práv zvierat v prípade ich týrania.Druhým okruhom pripravovanej novely je boj proti množiteľom psov. Ministerstvo chce vytvoriť efektívny systém proti ich množiteľom, proti týraniu zvierat a vniesť poriadok do evidencie psov.vysvetlila. Povinné čipovanie sa však týka aj súčasných psov, majitelia si budú musieť túto povinnosť splniť do roku 2020.Veterinárni lekári budú musieť do 24 hodín registrovať čipované zvieratá v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Tam budú zaznamenané všetky pohyby a zmeny.avizovala ministerka s tým, že inšpektor bude môcť v prípade týrania majiteľovi zviera odobrať.Ak majiteľ svojho psa nezaeviduje do registra, hrozia mu sankcie. V prípade fyzických osôb je to do 800 eur, v prípade právnických do 3500 eur.Tretím okruhom, ktorý má novela riešiť, sú túlavé zvieratá a pomoc útulkom.podotkla Matečná. Obce však budú musieť odchytené zveria registrovať do nasledujúceho dňa tak, že ich zaevidujú do Registra odchytených túlavých zvierat, ktorý vytvorí a bude spravovať Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS).Posledným okruhom novely je zmena prístupu k cirkusovým zvieratám.povedala ministerka s tým, že bude pri nich zakázané predvádzanie človekom naučeného a v prírode sa bežne nevyskytujúceho správania. Ústredný riaditeľ ŠVPS Jozef Bíreš doplnil, že pôjde o zvieratá ako lev, tiger či slon.Prevádzkovatelia cirkusov sa budú musieť zaregistrovať na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá bude vydávať, pozastavovať a zrušovať rozhodnutia a schválení pre cirkusy.Tzv. antimnožiteľskú legislatívu týkajúcu sa psov sa začiatkom roka pokúsila zmeniť aj opozičná SaS. Jej protimnožiteľský zákon dokonca vo februári parlament aj s podporu časti koalície schválil. Prezident Andrej Kiska však právnu normu aj po intervencii rezortu pôdohospodárstva vetoval a novela už v NR SR opätovnú podporu nezískala.