Matej Kubš po 1. turnaji SL: Trúfalému želaniu sme postupne uverili

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Poprad 5. júna (TASR) - O ideálnom odpichu do ďalších zápasov Svetovej ligy hovorili slovenskí volejbalisti po domácom turnaji v Poprade. Zdolali Japonsko, Austráliu i Portugalsko a splnili neskromné želanie trénera Andreja Kravárika o deviatich bodoch. Na troch víťazstvách mal významný podiel libero Matej Kubš.Slovenskí volejbalisti sa museli na turnaji popasovať nielen s kvalitnými súpermi, ale aj s očakávaniami domáceho publika či kouča. Ten pred prvým turnajom II. divízie vyhlásil, že chce získať 9 bodov, čiže všetky zápasy vyhrať 3:0 alebo 3:1uviedol Kubš. Aj na výkony skúseného reprezentanta sa bude tréner Kravárik spoliehať v závere tohto týždňa. Už od 8. júna totiž Slovákov čaká ďalší trojdňový turnaj II. divízie. Do Helsínk by si radi preniesli výbornú formu z Popradu:Slováci tromi víťazstvami a priebežnou prvou priečkou v II. divízii upútali pozornosť a dá sa predpokladať, že súperi v Helsinkách ich nepodcenia. Proti Fínsku, Austrálii i Číne však budú chcieť získať ďalšie víťazstvá a body, ktorými by sa priblížili k vytúženému postupu na záverečný turnaj.dodal Kubš.