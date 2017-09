Matej Tóth na maratóne podporí pacientov s mnohopočetným myelómom

Na snímke zlatý olympijský víťaz v chôdzi mužov na 50 km Matej Tóth. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 30. septembra (TASR) - Slovenský športovec roka 2016, olympijský šampión z Ria de Janeiro a majster sveta z Pekingu Matej Tóth v nedeľu (1.10.) podporí počas najstaršieho európskeho maratónu pacientov s mnohopočetným myelómom. Spolu so svojím osobným trénerom Matejom Spišiakom a fyzioterapeutom Denisom Freudenfeldom na 94. ročníku košického Medzinárodného maratónu mieru (MMM) upozornia na nebezpečné, no dnes už dobre liečiteľné ochorenie kostnej drene.K najslávnejšiemu slovenskému atlétovi sa v Košiciach pridajú i odborníci z lekárskej obce, pacienti s mnohopočetným myelómom či ich rodiny. Do tímu sa spolu zapojí 230 bežcov. TASR o tom informovala Mária Halajová z agentúry, ktorá mediálne zastupuje Slovenskú myelómovú spoločnosť.Tóth mal k športu blízko už ako dieťa, od začiatku však nebol veľkou hviezdou či nečakaným talentom a všetky svoje úspechy si musel ťažko odpracovať.hovorí slovenský reprezentant.Každý rok zvládol viac kilometrov a jeho výkony boli postupne čoraz lepšie.povedal Tóth.Mnohopočetný myelóm je choroba, s ktorou sa dá efektívne bojovať, ak sa včas odhalí. Najúspešnejší slovenský chodec spolu so svojím tímom chce v Košiciach dodať nádej a motiváciu všetkým pacientom a ich rodinám, ktorých na ceste za zdravím čakajú rôzne úskalia.Za pacientov trpiacich mnohopočetným myelómom pobeží aj kvestor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Michal Tkáč, riaditeľka košickej Železničnej nemocnice s poliklinikou Mária Grüllingová či množstvo pacientov a ich rodín, ktorí sa rozhodli pomôcť zvýšiť povedomie o tejto zákernej chorobe.hovorí hematologička-onkologička a predsedníčka Slovenskej myelómovej spoločnosti Zdenka Štefániková. Dodala, že v posledných 10 až 15 rokoch však jeho liečba pokročila natoľko, že je dnes možné úspešne myelóm eliminovať. Dôležitá je aj čím skoršia diagnostika.Mnohopočetný myelóm je zriedkavé ochorenie kostnej drene, predstavuje zhruba jedno percento všetkých rakovín. Podľa informácií Slovenskej myelómovej spoločnosti ním v súčasnosti trpí 84.000 ľudí v Európe, pričom 600 prípadov pochádza zo Slovenska. Odborníci sa domnievajú, že toto číslo môže byť v skutočnosti oveľa vyššie. Preto upozorňujú na jeho existenciu a prvotné príznaky.Najčastejšími symptómami a vedľajšími účinkami tohto ochorenia sú bolesť kostí, zlomeniny kostí, únava, opakované alebo pretrvávajúce infekcie, poškodenie obličiek a hyperkalcémia, čiže zvýšená hladina vápnika v krvi.Mnohopočetný myelóm sa ráta medzi chronické, nevyliečiteľné ochorenia, no na druhej strane dobre liečiteľné. Pacienti s ním môžu prežiť skutočne kvalitný život ešte ďalších 20 rokov.