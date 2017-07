Matejov bude obliekať dres futbalového Zlína až do roku 2019

Róbert Matejov (v žltom), archívna snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zlín 27. júla (TASR) - Slovenský futbalový obranca Róbert Matejov bude naďalej obliekať dres FC Fastav Zlín, s českým klubom predĺžil zmluvu až do konca roku 2019.povedal krátko po podpise kontraktu 29-ročný krajný zadák.dodal.Matejov prišiel do Zlína v roku 2012 z druholigového Varnsdorfu. Po postupe do najvyššej súťaže sa vypracoval v stálicu zadných radov moravského klubu, počas dvoch prvoligových sezón odohral celkovo 52 zápasov, v ktorých nastúpil na 4353 minút.