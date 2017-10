Matky sa pre rodičovskú dovolenku už nebudú musieť hlásiť samy v SP

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 19. októbra (TASR) - Ženy na materskej budú mať menej administratívnych povinností voči Sociálnej poisťovni (SP). Od 1. januára budúceho roka sa totiž po novom už nebudú musieť hlásiť v SP, keď budú končiť na materskej dovolenke a prechádzať na rodičovskú dovolenku. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú vo štvrtok schválil parlament.Matky tak budú mať menej byrokratických povinností. Ak sa žena rozhodne ostať na rodičovskej dovolenke, z pohľadu dôchodkového poistenia sa stane poistencom štátu. V súčasnosti sa však musí sama s nástupom na rodičovskú dovolenku prihlásiť v SP. Toto sa však zmení.uvádza sa návrhu, v ktorom sa vypúšťa podmienka podania prihlášky na dôchodkové poistenie.Táto zmena sa má týkať osôb na rodičovskej dovolenke, ale aj tých fyzických osôb, ktoré poberajú peňažný príspevok na opatrovanie alebo vykonávajú osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím. Ku zmene dôjde dokonca aj u tých, ktorí pred 1. januárom 2018 zabudli podať prihlášku do SP.uvádza sa v schválenom pozmeňujúcom návrhu koaličného poslanca Ľubomíra Vážneho (Smer-SD) k novele zákona o sociálnom poistení.V praxi sa totiž stávalo, že ženy na materskej zabudnú na povinnosť prihlásiť sa do SP, pričom spätne sa tento krok nedal urobiť. Prichádzali tak o dni, ktoré by sa im počítali do dôchodku a počas ktorých by za ne platil dôchodkové poistenie štát.