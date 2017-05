Maťo Homola v Spa bez bodov, zradil ho motor

Matej Homola Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Spa 6. mája (TASR) - Slovenský automobilový reprezentant v pretekoch TCR International Series cestovných automobilov Maťo Homola odchádza z belgického okruhu Spa-Francorchamps bez bodov. V oboch pretekoch víkendu FIA WEC mal problémy, ktoré ho pripravili o lepší výsledok.V piatok na jeho Astra TCR vo farbách belgického tímu DG Sport Compétition v prvých pretekoch dobre odštartoval, no v 1. kole v kombinácii zákrut Fagnes do neho narazil Belgičan Potty a Slovák musel do boxov s defektom pravého predného kolesa. Potom síce pokračoval so stratou jedného kola, no dokázal jazdiť slušné časy, čo dávalo nádej do druhých pretekov.Tie sa išli v sobotu predpoludním a už na štartovom rošte sa objavil problém, keďže na ten prišiel s defektom pravej prednej pneumatiky. Mechanici ju rýchlo vymenili, ale problémy pokračovali. Keď sa v treťom kole posunul na 10. priečku, ktorá by mu už zaručovala body do hodnotenia TCR International Series, jeho motor stratil výkon.povedal Homola.