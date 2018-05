MATOVIČ: Ak A.Kiska zlepí strany a ich hlasy neprepadnú, nie som proti

Rozhodnutie Andreja Kisku nekandidovať po druhý raz na post hlavy štátu, ale pokračovať v politike iným spôsobom, je v rozpore s jeho starším vyhlásením o tom, že sa nebude angažovať v straníckej politike, napriek tomu podľa lídra OĽaNO Igora Matoviča môže mať pozitívny efekt. „Keď pospája strany, kde by hrozilo, že ich hlasy vo voľbách prepadnú, napríklad Spolu a Progresívne Slovensko, keď sa rozhodnú dať dokopy s Andrejom Kiskom a nejako to ´zlepiť´, ja nemám nič proti tomu,“ vyhlásil v diskusii na TABLET.TV Matovič.





Komunálne voľby

Dôchodkový strop a novela zákona o stranách

„Andreja Kisku vnímam ako človeka, ktorý stojí na tej dobrej strane brehu, dokázal to aj v posledných týždňoch po smrti Jána a Martiny. Očakával som, že jeho politická kariéra bude mať takéto nejaké pokračovanie,“ poznamenal. Ak ale Andrej Kiska hovoril o tom, že chce mať viac času na rodinu, v straníckej pozícii to bude podľa Matoviča ešte väčší problém ako v prezidentskej.„Na svojej vlastnej koži viem, že vstúpiť do slovenskej parlamentnej politiky znamená venovať sa rodine takmer nulovo. Viem si predstaviť, že je to ešte horšie ako v prípade prezidentskej funkcie. Ale možno Andrej Kiska príde s nejakým zvláštnym modelom. Možno bude len nejakým mentorom politickej strany alebo skupiny politických strán,“ odhaduje Matovič.OĽaNO sa podľa neho na alternatívu, že Andrej Kiska nebude opätovne kandidovať na prezidentský post, pripravovalo už dlhšie. „Máme v užšom výbere troch vážnych kandidátov. Ktoréhokoľvek z nich by sme postavili, myslíme si, že by prešiel do druhého kola,“ povedal Matovič s tým, že dvaja z „kandidátov na prezidentských kandidátov“ už majú politické skúsenosti a jeden zatiaľ nie.Do prvého kola prezidentských volieb chce OĽaNO ísť s vlastným kandidátom a v druhom kole podporiť kandidáta demokratickej opozície, ktorý doň postúpi.„Pred každými voľbami hovorím, že by sa mali opozičné strany spojiť a ísť v jednom šíku. Ale prezidentské voľby tým, že sú dvojkolové, nám dovoľujú luxus postaviť viacerých kandidátov,“ uviedol Matovič.OĽaNO sa chce presadiť aj v novembrových komunálnych voľbách. Kandidátov však chce nominovať iba v mestách, v obciach by podľa Matoviča mali v prvom rade kandidovať nestranícke osobnosti.„Myslím si, že v obciach a dedinách by mali mať politické strany zákaz vjazdu, ľudia poznajú kandidátov. V mestách je situácia anonymnejšia, ľudia nemajú, na rozdiel od dedín, možnosť stretnúť primátora, ako je rok dlhý. V mestách je miesto politických strán ako určitý maják pri rozhodovaní. Takže v mestách sa budeme snažiť postaviť kandidátov, ale do dedín určite nepôjdeme,“ povedal.Celoštátnu dohodu o spoločnom postupe mali v regionálnych voľbách so SaS a KDH, tentoraz sa dohodli iba so sulíkovcami.„KDH nebolo schopné podpísať dohodu, kde by povedali, že sú s nami ochotní ísť všade. A v každom druhom meste robiť výnimku, do toho sa nám ísť nechcelo. Máme dohodu s SaS. KDH sa môže pridať tam, kde chce,“ uviedol Matovič.V Bratislave OĽaNO v regionálnych voľbách podporilo kandidáta SaS Juraja Drobu, v komunálnych voľbách preto recipročne sulíkovci podporia kandidáta OĽaNO na primátora Bratislavy.„Vyberali sme z troch kandidátov, dnes už jedného kandidáta alebo kandidátku vybraného máme. A tento piatok prezradíme meno,“ povedal. „Áno, boli to dve kandidátky a jeden Ján Mrva,“ potvrdil Matovič, že jedno meno patrí starostovi bratislavskej mestskej časti Vajnory.Dodal, že sa nebudú snažiť postaviť svojho straníckeho kandidáta tam, kde je podľa OĽaNO už teraz dobrý primátor, čo by mohlo byť napríklad v Trenčíne alebo Trnave, ale ani v prípade, že bude kandidovať akceptovateľný nezávislý kandidát. „Snažíme sa pomôcť dobru v každom jednom meste,“ tvrdí Matovič.Zároveň ale dodáva, že uvažuje o internetovom projekte, ktorý by nezávislosť kandidátov verifikoval. „Dnes sa za nezávislosť skrýva hocijaký prebehlík, ktorý už prebehol cez päť strán a nikde ho už nechcú. Mali by sme rozlišovať skutočne nezávislých kandidátov od takýchto prebehlíkov. Rozmýšľam o nejakom internetovom projekte, ktorý by pomohol oddeliť zrno od pliev,“ povedal Matovič.Pre OĽaNO je akceptovateľné podporiť novelu ústavy z dielne Smeru-SD a SNS, ktorá má za cieľ vytvoriť strop zvyšovaniu dôchodkového veku, má však podmienku. „Chceme túto situáciu využiť na to, aby sme presadili omnoho dôležitejší princíp a to je to, aby matky za každé dieťa, ktoré ukončí aspoň učňovskú školu, išli o rok skôr do dôchodku,“ povedal Matovič.„Naše manželky sa väčšinou venujú rodine omnoho viac a zodpovednejšie ako my. A čím na to doplatia? V priemere majú o 19 percent nižšie platy ako chlapi. Pre nás je tento princíp dôležitejší ako samotné zastropovanie dôchodkov,“ zdôraznil.Rozdielny vek dosiahnutia nároku na dôchodok u mužov a u žien však môže byť považovaný za rodovú diskrimináciu. „Som eurooptimista. Na druhej strane, buzerácia, aby sme nadradili snahu o rodovú rovnosť základnej ľudskej spravodlivosti, mi nepripadá fér. Ak z Bruselu zabezpečia, že aj chlapi budú rodiť, tak sa to pravidlo bude týkať aj ich,“ vyhlásil líder OĽaNO. Dodal, že poslanci OĽaNO sa pokúsia vyrokovať v tejto otázke kompromis a presadiť ho formou pozmeňovacieho návrhu. „Ak tento princíp voči matkám nezavedieme, za tú novelu nehlasujeme,“ zdôraznil Matovič.Na návrh novely zákona o politických stranách z dielne Smeru-SD a SNS Matovič reaguje protinávrhom. „Ja som reagoval verejnou ponukou. Ak dá (Andrej Danko, pozn. Teraz.sk) do novely tri kľúčové veci - aby strany museli zverejňovať každý jeden výdavok, museli si zriadiť transparentný účet, aby museli zverejňovať všetky zmluvy a doklady tak ako každá najmenšia obec na Slovensku a aby museli zverejniť zoznam všetkých svojich členov, ja mu za tých 99 hlúpostí predložených v zákone zahlasujem,“ uviedol.„Andrej Danko sa snaží celé Slovensko presvedčiť, že kvantita členov strany je dôležitejšia ako kvalita. Nech si ľudia sami odpovedia, či je Veronika Remišová lepšia poslankyňa ako nejaký Andrej Danko alebo Anton Hrnko,“ uzavrel Matovič.