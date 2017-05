MATOVIČ: Kaliňák kúpil v Martine predraženú búdu na klientske centrum

Na snímke opozičný poslanec a predseda hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 18. mája (TASR) - Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) kúpil v Martine bez súťaže predraženú búdu za 3,9 milióna eur, aj keď oproti cez ulicu si odkúpila rovnakú nehnuteľnosť evanjelická škola za polovičnú sumu. Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásili predstavitelia OĽaNO-NOVA Igor Matovič a Veronika Remišová s tým, že ďalšie milióny si vyžiada rekonštrukcia tejto nehnuteľnosti, v ktorej má byť klientske centrum.popísala sled udalostí Remišová.Podľa jej slov Baducci Invest v lete 2016 podpísala s Ministerstvom vnútra (MV) zmluvu o zámene nehnuteľností.povedala opozičná poslankyňa. Tri mesiace po podpise dali majitelia Baducci firmu do likvidácie a štát si budovu obvodnej polície od firmy prenajal, lebo policajti nemali kde byť.Remišová očakáva, že štát bude musieť dve chátrajúce výrobné haly nákladne rekonštruovať.konštatovala Remišová.Matovič poznamenal, žemyslí si Matovič.Šéf Obyčajných pevne verí, že sa ľuďom konečne otvoria oči. "Čo je na tomto pre nás výhodné? Kúpiť niečo o dva milióny drahšie a robiť to bez súťaže. Kaliňák si z nášho spoločného majetku urobil súkromnú realitku. Za každým zverejneným prípadom je niekto z jeho blízkeho okolia," dodal Matovič.