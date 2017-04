MATOVIČ: Listy otvárali aj pred písomným pokynom D. Guspana

Na snímke poslanec za OĽaNO-NOVA Igor Matovič Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. apríla (TASR) - Listy adresované poslancom Národnej rady SR sa v parlamente bez ich vedomia otvárali a zadržiavali aj pred 7. aprílom 2017, kedy vydal vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan písomný pokyn na takýto postup. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič s odvolaním sa na svedectvo vedúcej pracovníčky parlamentnej podateľne.Táto pracovníčka tiež šéfovi Obyčajných potvrdila, že zadržaná pošta smeruje ku Guspanovi. "" povedal Matovič.Na otázku, prečo nešli Guspanovi všetky zadržané listy, dostal Matovič odpoveď, že ku kancelárovi smerovali len tie staré, zadržané pred 7. aprílom 2017 a v škatuli v podateľni ostala len pošta zadržaná po 7. apríli. Matovič si dnes napríklad nasilu zobral jemu adresovanú zadržanú pohľadnicu, ktorá bola poslaná ešte 8. februára.Riaditeľ odboru obrany, bezpečnosti a ochrany NR SR Milan Marko, ktorý poštu pre Guspana bral, tento postup Matovičovi vysvetľoval aj tým, že v bezpečnosti pracuje 38 rokov.povedal Matovič.Za hlavného vinníka stále považuje šéfa parlamentu Danka, keďže Guspan je jeho priamy podriadený a zodpovedá sa mu. A preto, ak Danko do piatkového (28.4.) poludnia neodstúpi z funkcie sám, opozícia podá návrh na zvolanie mimoriadneho pléna s cieľom vysloviť mu nedôveru. Potrebné podpisy sľúbili dodať podľa Matoviča aj poslanci SaS, Sme rodina či nezaradení okolo Miroslava Beblavého.Poslanec Ján Budaj (OĽaNO-NOVA) je presvedčený, že ide o trestnú činnosť priamo na pôde parlamentu.odkázal Dankovi s tým, že takto nevyzeral slovenský parlament nikdy, odkedy máme slobodu.Poslanci okolo Beblavého svoj postoj k odvolaniu Danka potvrdili. "napísali v stanovisku s dôvetkom, že očakávali okamžité ospravedlnenie predsedu NR SR občanom aj poslancom, zrušenie uvedeného príkazu a vyvodenie dôsledkov voči zodpovedným.dodala sedmička poslancov.Guspan dnes oznámil, že pozastavuje dva body z nariadenia, ktoré upravovalo otváranie listov adresovaných poslancom NR SR. Ide o bod, podľa ktorého mohli zamestnanci kancelárie otvoriť obyčajné listové zásielky adresované poslancovi, pri ktorých nie je uvedený odosielateľ alebo je odosielateľom fyzická osoba. A taktiež bod, pri ktorom zásielky, ktoré obsahujú vulgarizmy či hanlivý obsah, zamestnanec nemal postúpiť adresátovi a neskôr ich mal skartovať.uviedol Guspan. Ako dodal, až po prerokovaní sporného bodu na poslaneckom grémiu sa dohodne, ako ďalej postupovať s poštou, ktorú si nikto nechce prebrať.Kancelár zároveň odmietol všetky tvrdenia o tom, že predseda parlamentu Danko rozhodol o tomto nariadení alebo akýmkoľvek spôsobom zasahoval do korešpondencie poslancov, keďže prijímanie akýchkoľvek rozhodnutí Kancelárie NR SR nie je v žiadnej kompetencii predsedu NR SR. Guspan taktiež dôrazne odmietol klamstvá, že korešpondencia poslancov je čítaná zamestnancami Kancelárie NR SR.