Matovič, Mazurek a Mizík sa neospravedlnili za údajne hanlivé výroky

Na snímke poslanec NR SR A Igor Matovič (OĽaNO-NOVA). Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Na snímke zľava poslanci Milan Mazurek a Stanislav Mizík z Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 1. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR Igor Matovič (OĽaNO-NOVA), Milan Mazurek a Stanislav Mizík (obaja ĽSNS) sa za svoje údajne hanlivé výroky v pléne neospravedlnili. Mali tak urobiť dnes v úvode druhého dňa 12. schôdze NRSR. Poslancom tak hrozí pokuta 1000 eur.Matovič na rokovaní chýbal, ospravedlnil sa z neho. Mazurek a Mizík v pléne vystúpili, ale neospravedlnili sa za svoje výroky o islame. Za tými si stoja. Svoju formu ospravedlnenia adresovali predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi (SNS), ktorý na poslancov dal podnet. Označili ho za obhajcu islamu a ospravedlnili sa mu za to, ak sa ho dotkli ich výroky o islame.Podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar (Most-Híd) poslancov ĽSNS napomenul.reagoval Hrnčiar, ktorý viedol na začiatku dňa schôdzu. Poslankyňa OĽaNO-NOVA Erika Jurinová je smutná z toho, čo si musela v parlamente vypočuť z úst kotlebovcov. "" povedala.Predseda mandátovo-imunitného výboru Richard Raši (Smer-SD) zdôraznil, že výroky spomínaných poslancov sa dotkli mnohých ľudí. "" odkázal Raši kotlebovcom.Matovič sa mal ospravedlniť za to, že prirovnal situáciu opozičných poslancov v parlamente k situácii Židov v koncentračných táboroch. Tvrdí, že už to v pléne urobil priamo počas vystúpenia, v ktorom použil toto prirovnanie.," povedal. Podľa Rašiho by však takéto gesto nemalo byť ničím výnimočným v situácii, ak sa výroky niekoho dotknú.Mazurek a Mizík sa mali ospravedlniť za to, že islam nazvali "krutým, odporným a neľudským politickým systémom" a ". Kotlebovci od začiatku vyhlasovali, že za svojimi výrokmi si stoja.