Matovič: OĽaNO čakajú zmeny, chceme byť súčasťou budúcej alternatívy

Na snímke Igor Matovič. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. decembra (TASR) - Hnutie OĽaNO čakajú po formálnych zmenách aj tie hlbšie. Počet členov naďalej jeho líder Igor Matovič neuvádza a nechce bližšie hovoriť ani o pripravovaných zmenách. Tieto zmeny by však podľa neho mali ochrániť OĽaNO pred prípadnými "zlomyseľnými" návrhmi. Takým je podľa Matoviča napríklad úprava zákona o politických stranách avizovaná šéfom SNS a parlamentu Andrejom Dankom.povedal v rozhovore pre TASR Matovič. Aktuálny počet členov neprezradil, uviedol iba, že k 31. 12. 2016 malo hnutie 13 členov.vyhlásil Matovič.Tvrdí, že OĽaNO nikdy nemalo nič proti štandardnému politickému hnutiu.doplnil Matovič.OĽaNO podľa jeho slov mieni pokračovať v robení "vzorovej opozičnej politiky", ktorú robilo aj tento rok. Pripomenul, že vďaka tejto politike OĽaNO zabránilo tomu, aby ľudia platili viac za elektriku, výrazne prispelo k zrušeniu Mečiarových amnestií či k odchodu Petra Plavčana z postu ministra školstva po eurofondovom škandále.Hnutie malo podľa Matoviča teda úspešný rok.doplnil s tým, že každý z hnutia prispel k úspechu.Matovič si tiež stojí za rozhodnutím nechodiť do parlamentu, kým mu šéfuje Danko. Tomu okrem iného nevie odpustiť, že podľa neho čítal listy, ktoré písali občania poslancom.poznamenal. Matovič hovorí, že mu jeho voliči nevyčítajú nechodenie do práce, kam ho zvolili. Jeho dôvody vraj chápu.Matovič tiež naďalej trvá na tom, že nemal dostať pokutu za to, že nemal zrušenú živnosť. Opakuje, že nevytváral zisk, teda nepodnikal a tak neporušil zákon. O porušení zákona rozhodol parlamentný výbor odvolávajúc sa na zákon a pokutu mu potvrdil aj Ústavný súd. Matovič nepovažuje za dvojaký meter, keď iní musia rešpektovať pravidlá a on to odmieta. Hovorí, že tu išlo o politický proces, ktorý bežne ľudia na súdoch nezažívajú.Ústavný súd označil za hanbu slovenského súdnictva, čo podľa neho potvrdilo aj rozhodnutie tohto súdu v prípade nevymenovania ústavných sudcov prezidentom SR Andrejom Kiskom. Kiska síce rozhodnutie Ústavného súdu tiež kritizuje, ale na rozdiel od Matoviča ho rešpektoval a vymenoval ústavných sudcov. Matovičovu pokutu vymôže exekútor.povedal.