Matovič plánuje využiť priestor určený na ospravedlnenie za výroky

Na snímke líder hnutia OĽANO-NOVA Igor Matovič. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - Líder hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič plánuje využiť priestor určený na ospravedlnenie za údajne hanlivé výroky v pléne. Dnes ho nevyužil, pretože na rokovaní chýbal a oficiálne požiadal o ospravedlnenie svojej neúčasti.vysvetlil svoju rannú neúčasť v pléne na dnešnej tlačovej konferencii v parlamente, na ktorej hovoril o kauze vysokých cien energií. Predpokladá, že keď nemal priestor dnes ráno, vytvoria mu nový. "" poznamenal.Matovič sa má ospravedlniť za to, že situáciu v parlamente prirovnal k futbalovému zápasu v koncentračnom tábore medzi väzňami a dozorcami. Predseda parlamentného mandátovo-imunitného výboru Richard Raši (Smer-SD) pripustil, že by Matovič mohol dostať nový priestor.uviedol Raši.Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) neospravedlní Matovičovu dnešnú rannú neúčasť v pléne, keďže sa líder OĽaNO-NOVA celý deň nachádza v miestnostiach parlamentu a normálne pracuje. Potvrdila to šéfka komunikácie parlamentu Zuzana Čižmáriková. Nateraz Matovičovi finančná pokuta nehrozí, dostal by ju pri opakovanej neospravedlnenej neúčasti na rokovaní.