MATOVIČ: Pokutu nezaplatím, exekúcie sa nebojím, sú voči mne zaujatí

Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igor Matovič, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. júla (TASR) - Opozičný poslanec Igor Matovič (OĽaNO-NOVA) nezaplatí pokutu, ktorú mu udelil parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií pre nepozastavenú živnosť. Exekúcie, ku ktorej pristúpila Kancelária Národnej rady SR, sa nebojí.povedal dnes Matovič na tlačovej konferencii s tým, že je to nefér.Matovič sa neplánuje v tejto veci "obrátiť na Štrasburg". Podľa jeho právneho zástupcu na to nemá právo. Šéf OĽaNO-NOVA predpokladá, že exekútor siahne zrejme na jeho plat.zamyslel sa. Matovič má totiž majetok prepísaný na ženu.Nepáči sa mu, že o pokute rozhodoval výbor v zložení, v ktorom majú ústavnú väčšinu koaliční poslanci. Nazval ich sudcami, ktorí ho nenávidia, lebo ich často nazve zlodejmi.vysvetlil. O tom, že poslanec má pokutu zaplatiť, rozhodol aj Ústavný súd SR. Ten takisto označil za zaujatý.Matovič sa pýta, prečo sa parlamentný výbor nezaoberal faktom, "že premiér Robert Fico (Smer-SD) býva v byte daňového podvodníka, alebo že minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) zatajil pôžičku".Kancelária Národnej rady SR k exekúcii Matoviča pristúpila po tom, čo sa jej dvakrát nepodarilo doručiť výzvu na úhradu pokuty, ktorá mu bola udelená parlamentným výborom pre nezlučiteľnosť funkcií vo výške šiestich mesačných platov, pretože nemal pozastavenú živnosť. Posledným dňom na úhradu mal byť 24. apríl 2017.uviedla Kancelária NR SR. Matovič o splátkový kalendár nepožiadal.Šéfovi OĽaNO-NOVA hrozí strata poslaneckej stoličky pre opakované porušenie zákona o konflikte záujmov. Parlamentný výbor ho prvýkrát pokutoval za nepozastavenú živnosť v júni 2016 vo výške šiestich mesačných platov. Napriek sankcii a vedomosti o nej Matovič o tri mesiace neskôr opäť nemal živnosť pozastavenú. Za to mu už výbor navrhol odobrať mandát. O tom, či Matovič príde o kreslo, rozhodne definitívne plénum. Zbavenie mandátu musia podporiť aspoň tri pätiny poslancov (aspoň 90 hlasov). Návrhom na odobratie mandátu šéfovi OĽaNO-NOVA by sa mohlo plénum zaoberať až v septembri.Ak by k odobratiu mandátu Matovičovi došlo, poslanec sa môže obrátiť na Ústavný súd SR. Môže požiadať o výklad, a kým súd nerozhodne, líder OĽaNO-NOVA bude sedieť v parlamente, hoci technicky mu bude mandát odobratý.