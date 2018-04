Matovič: Pri voľbe nového policajného prezidenta sa nič nezmení

Na snímke poslanec NR SR Igor Matovič (OĽaNO). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. apríla (TASR) – Pri voľbe nového policajného prezidenta sa podľa lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča nič nezmení a "stále to bude to isté divadlo". Uviedol to v nedeľňajšej v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.Podľa neho by si mali policajti zvoliť sami policajného prezidenta. Ako druhú možnosť označil, že by táto voľba bola v kompetencii prezidenta.povedal líder hnutia OĽaNO. Na Slovensku verí polícii podľa neho menej ľudí ako v Albánsku, ktoré označil za mafiánsky štát.Generálny manažér Smeru-SD Viktor Stromček pripomenul, že návrh zákona o voľbe policajného prezidenta ide do parlamentu.pripomenul Matovičovi.V relácii reagovali aj na otázku, či by mala zostať kompetencia volenia policajného prezidenta na ministrovi vnútra. Stromček si myslí, že zodpovednosť ministra by mala čo najviac zostávať v rámci rezortu, aby bol zodpovedný za jeho riadenie. Matovič trvá na tom, že policajného prezidenta si stále vyberie Kaliňák, len teraz nie priamo, ale s divadlom. Pripomenul, že podľa návrhu zákona sa zriadi komisia, ktorú navrhne Smer-SD a tá vyberie kandidátov.tvrdí opozičný poslanec.Matovič zároveň tvrdí, že Smer-SD chce novým návrhom na voľbu policajného prezidenta na mieste zabetónovať policajných funkcionárov na sedem rokov.vyhlásil.Podľa Matoviča ľudia neveria v štát a jeho inštitúcie preto,. Ľudia podľa neho neveria v štát, lebo vidia, že na východe sú stovky rodín, ktoré sú rozpadnuté.povedal Matovič.Podľa Stromčeka sa na Slovensku ľudia dovolajú spravodlivosti. Ak niekto podľa neho robí chybu, zaslúži si platiť a musia byť z toho vyvodené dôsledky.uzavrel Stromček.