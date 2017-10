Matovič príde o ďalší plat, Danko mu neuznal septembrové absencie

Na snímke vpravo Andrej Danko a vľavo Igor Matovič. Foto: TASR/Michal Svítok Na snímke vpravo Andrej Danko a vľavo Igor Matovič. Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 14. októbra (TASR) - Líder opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič príde o ďalší poslanecký plat a paušálne náhrady. predseda Národnej rady SR Andrej Danko mu neuznal ani septembrové absencie na schôdzi NR SR. Jeho verdikt zverejnil parlament na svojej internetovej stránke.Matovič nechodí ani na aktuálnu októbrovú schôdzu. Nedávno sa vyjadril, že nebude do snemovne chodiť, kým bude predsedom parlamentu Danko. "Za predsedu NR SR máme človeka, ktorý je hanbou parlamentu, slovenského parlamentarizmu a nemá tam čo robiť. Kým takýto človek bude šéfovať parlamentu, určite sa nebudem zúčastňovať schôdzí," povedal Matovič. Dodal, že si neuplatňuje nárok na poslanecký plat. Matovič bojkotuje schôdze od mája.Líder Obyčajných ešte v lete povedal, že svoje absencie by nenazval neaktivitou. "V tomto volebnom období som bol totiž legislatívne najaktívnejším poslancom," uviedol.Danko si za svojím rozhodnutím stojí. "Ak by sa žiadosti vyhovelo, Národná rada by mu musela vyplatiť plat, ako aj paušálne náhrady, a to aj napriek tomu, že poslanec si odmietol plniť svoje povinnosti na pôde NR SR," uviedla začiatkom júna šéfka komunikácie parlamentu Zuzana Čižmáriková. Pripomenula, že Matoviča viackrát vyzvali, aby riadne a zákonne zdôvodnil svoje ospravedlnenie tak, ako káže zákon.Zdôraznila, že poslanec sa môže z neúčasti na rokovaní ospravedlniť z troch dôvodov. Prvým je choroba. "Vtedy musí doložiť lekárske osvedčenie," vysvetlila Čižmáriková. Ďalej sa môže ospravedlniť z vážneho dôvodu, ktorým je napríklad úmrtie v rodine či vážny rodinný dôvod. Tretím dôvodom na ospravedlnenie je účasť na zahraničnej ceste.Ak má poslanec v kalendárnom mesiaci neospravedlnené aspoň dva dni, príde o polovicu platu a paušálnych náhrad. Pri neospravedlnenej účasti na štyroch a viacerých rokovacích dňoch prichádza o celý plat a paušálne náhrady.Matovič pred časom pre TASR reagoval tým, že článok 32 Ústavy SR dáva možnosť postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd. "Môj bojkot zasadnutí parlamentu je práve takýmto odporom voči diktátorským a šikanóznym praktikám predsedu parlamentu Andreja Danka, ktorý neváhal klesnúť až k čítaniu a cenzurovaniu listov od mojich voličov," vysvetlil líder OĽaNO.Podľa Matoviča nie je úlohou poslanca len sedieť v pléne a stláčať gombíky podľa straníckeho príkazu. Tvrdí, že naďalej si svoju prácu poslanca robí, keďže sa stretáva s ľuďmi, počúva ich problémy a predkladá návrhy riešení v zákonoch. To, že príde o plat aj paušálne náhrady, si uvedomuje.