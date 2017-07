Matovič príde o poslanecký plat aj pre júnové absencie

Na snímke predseda hnutia OľaNO Igor Matovič Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júla (TASR) - Líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič opäť nedostane poslanecký plat a paušálne náhrady, tentoraz pre júnové absencie. Rozhodol o tom predseda NR SR Andrej Danko (SNS), ktorý podobne ako pred mesiacom opäť neakceptoval Matovičove ospravedlnenie. Šéf Obyčajných sa na protest rozhodol nechodiť na schôdze pléna."Poslanec Igor Matovič svoju neúčasť na príslušných rokovacích dňoch písomne ospravedlnil. Dôvody uvedené v písomnej žiadosti o ospravedlnenie neakceptujem," odkázal Danko. Matovič má neospravedlnených šesť júnových rokovacích dní, čo podľa zákona znamená, že stráca nárok na celý plat a paušálne náhrady za nasledujúci mesiac, teda za júl 2017. Matovič ešte môže podať písomnú námietku.Líder OĽaNO-NOVA ešte 9. mája požiadal o ospravedlnenie z dôvodu údajného šikanózneho správania sa zo strany predsedu parlamentu. "Ak by sa žiadosti vyhovelo, Národná rada by mu musela vyplatiť plat, ako aj paušálne náhrady, a to aj napriek tomu, že poslanec si odmietol plniť svoje povinnosti na pôde NR SR," uviedla začiatkom júna šéfka komunikácie parlamentu Zuzana Čižmáriková.Pripomenula, že Matoviča viackrát vyzvali, aby riadne a zákonne zdôvodnil svoje ospravedlnenie tak, ako káže zákon. Zdôraznila, že poslanec NR SR sa môže z neúčasti na rokovaní ospravedlniť z troch dôvodov. Prvým je choroba.vysvetlila Čižmáriková. Ďalej sa môže ospravedlniť z vážneho dôvodu, ktorým je napríklad úmrtie v rodine či vážny rodinný dôvod. Tretím dôvodom na ospravedlnenie je účasť na zahraničnej ceste.Ak má poslanec v kalendárnom mesiaci neospravedlnené aspoň dva dni, príde o polovicu platu a paušálnych náhrad. Pri neospravedlnenej účasti na štyroch a viacerých rokovacích dňoch prichádza o celý plat a paušálne náhrady.Matovič pred časom pre TASR reagoval tým, že článok 32 Ústavy SR dáva možnosť postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd.vysvetlil líder OĽaNO-NOVA.Podľa Matoviča nie je úlohou poslanca len sedieť v pléne a stláčať gombíky podľa straníckeho príkazu. Tvrdí, že naďalej si svoju prácu poslanca robí, keďže sa stretáva s ľuďmi, počúva ich problémy a predkladá návrhy riešení v zákonoch. To, že príde o plat aj paušálne náhrady, si uvedomuje.