MATOVIČ: Riešením hliadok ĽSNS vo vlakoch sú rómske občianske hliadky

Na snímke líder opozičného hnutia OĽANO Igor Matovič. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. januára (TASR) - Skutočným riešením problému nastoľovania poriadku vo vlakoch by bolo nasadenie rómskych občianskych hliadok. Zároveň by sa vrátili aj do obcí, kde pred rokom skončili. Na dnešnej tlačovej konferencii to oznámil líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič, podľa ktorého je súčasný zákon zakazujúci hliadky Mariana Kotlebu (ĽSNS) vo vlakoch bezzubý a impotentný.Matovič toto riešenie ponúka ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD) s tým, že štát má z eurofondov 380 miliónov eur na rómsku problematiku.povedal Matovič s tým, že ak kotlebovci uvidia, že sa porušuje zákon, tak každý má právo zasiahnuť.Matovič preto navrhuje nasadiť Rómov.odporučil.Súčasný zákon nasadenie takýchto hliadok neumožňuje, potrebovali by na to súhlas železníc. Podľa Matoviča by si ho minister Kaliňák mohol od šéfa železníc vyžiadať ešte dnes.myslí si.Bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák (OĽaNO-NOVA) je presvedčený, že práve Rómovia z niekdajších občianskych hliadok sú správnym receptom, aby sa znížilo akékoľvek nebezpečie tam, kde sa ľudia cítia byť ohrození.Jeden z členov rómskej občianskej hliadky v Hrabušiciach na tlačovej konferencii označil za výhodu, že poznajú rómsky jazyk, s domácimi sa poznajú a tamojší obyvatelia pred nimi majú rešpekt.doplnil Matovič.Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) minulý týždeň uviedla, že hliadky Kotlebovej ĽSNS vo vlakoch sa od nového roka už len hrajú na to, že hliadkujú. V skutočnosti sa len vozia ako ostatní cestujúci. Žitňanskej rezort totiž presadil v spolupráci s ministerstvom vnútra novelu zákona o dráhach. Od 1. januára 2017 môže dohľad nad verejným poriadkom vo vlakoch a na železničných staniciach vykonávať iba polícia alebo osoba určená prevádzkovateľom dráhy či prepravcom. Kotlebove hliadky ani po tomto dátume z vlakov nezmizli.reagovala na to Žitňanská.zdôraznila ministerka.V prípade, že by sa naozaj pokúsili vykonávať dohľad nad verejným poriadkom, je podľa šéfky rezortu oprávnená voči nim zasiahnuť polícia alebo železničná spoločnosť.zdôraznila.Podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ak niekto poruší nové ustanovenia zákona, bude potrestaný.poznamenal. Pripomenul, že Slovensko má železničnú políciu, ktorá je vo vlakoch nepretržite.