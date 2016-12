Matovič: Želám si, aby sme nedovolili vláde kradnúť

Hoci si líder OĽaNO Igor Matovič predsavzatia nedáva, praje si, aby hnutie po piatich rokoch oživili a viac priblížili ľuďom.

BRATISLAVA 31. decembra – Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Igor Matovič si novoročné predsavzatia nedáva. Avšak jeho želaním je, aby trávil viac času s rodinou.



"Omnoho menej sa venujem rodine, ako by som mal. Na druhej strane mi to svedomie nedovolí, vyčítal by som si naveky, že som sa vzdal a že by mi Slovensko malo byť ľahostajné," povedal v rozhovore pre agentúru SITA Matovič.

Hoci si predsavzatia nedáva, praje si, aby hnutie po piatich rokoch oživili a viac priblížili ľuďom. "Taktiež si želám, aby sme stále bojovali proti korupcii, aby sme zostali zahryznutí a nedovolili vláde kradnúť. Okrem toho sa budeme snažiť ľuďom predať viac náš program, lebo ho máme kvalitný a snažíme sa ho naplniť," dodal."Prajem si, aby sme záver roka prežili v pokoji a v zdraví, aby sme si všetci oddýchli a aby ho tak prežili aj všetci ľudia, či už ma radi majú alebo ma nenávidia," uzavrel.