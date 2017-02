Matovič žiadal priestor na ospravedlnenie za výroky, nedostane ho

Na snímke poslanec NR SR Igor Matovič (OĽaNO-NOVA). Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. februára (TASR) - Líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič dnes požiadal procedurálnym návrhom vedenie Národnej rady SR, aby mu vytvorilo náhradný priestor na ospravedlnenie sa za svoje údajne hanlivé výroky na adresu Židov. Ospravedlnenie od neho žiada Mandátový a imunitný výbor NR SR, v opačnom prípade mu hrozí pokuta 1000 eur. Matovičov návrh plénum nepodporilo, výbor rozhodne o pokutách už dnes popoludní.Šéf OĽaNO-NOVA už priestor v pléne vytvorený mal, a to 1. februára. Vtedy sa mal ospravedlniť aj v spoločnosti poslancov ĽSNS Milana Mazureka a Stanislava Mizíka, ktorí sa hanlivo vyjadrili na adresu islamu, a od výboru im hrozí rovnaká sankcia. Matovič bol však 1. februára oficiálne ospravedlnený z rokovacieho dňa 12. schôdze.poznamenal dnes Matovič.Líder NR SR Andrej Danko (SNS) ho v reakcii upozornil, že napriek ospravedlneniu pre iné pracovné povinnosti z 1. februára mal hodinu po tom v parlamente tlačovú konferenciu.povedal Danko.Mazurek a Mizík 1. februára v pléne vystúpili, svoje výroky však obhajovali a ospravedlnenie nepadlo. Šéf mandátového výboru Richard Raši (Smer-SD) vtedy povedal, že ak to legislatíva umožňuje, Matovič by mal dostať náhradný termín.