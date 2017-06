Matoviča teraz živí manželka, do parlamentu najbližšie príde až na ďalšie dôležité hlasovanie

Z parlamentu je hlasovací stroj

Kritika platov poslancov

BRATISLAVA 20. júna – Voliť nového generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) prišiel aj predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič, ktorý sa z protestu na rokovaní parlamentu nezúčastňuje.Ako povedal v utorok pre agentúru SITA, voľba šéfa RTVS bola dôležitá, pretože verejnoprávnosť znamená, že médium patrí ľuďom a nie politikom. „Veľmi ma mrzí, že táto voľba neprebehla v budove RTVS a riaditeľa by si volili zamestnanci. Bolo by to spravodlivejšie,“ uviedol s tým, že takto zvolený riaditeľ by bol nezávislejší.Najbližšie Matovič príde do NR SR opäť, keď bude dôležité hlasovanie. „Danko teraz spravil z parlamentu len hlasovací stroj,“ povedal.Podľa neho je dosť trápne, že poslanci budú mať desať týždňov dovolenky a zoberú za to plat. „Urobiť z parlamentu len hlasovací stroj, to znamená, že si robia srandu z ústavy a demokracie. Parlament je pre nich len nepríjemná prekážka a toho sa celkom rád nezúčastňujem,“ povedal Matovič.Matovič sa nemieni na schôdzach NR SR zúčastňovať, kým bude predsedom parlamentu Andrej Danko, alebo kým sa neospravedlní za otváranie obálok občanov poslancom. Zároveň kritizoval, že poslanci dostanú za jún trojtisícový plat za tri hodiny, ktoré strávili na hlasovaniach.Matovič sa od mája rozhodol z protestu nezúčastňovať sa na rokovaniach NR SR. Predseda parlamentu mu za to. Dnes preto živí Matoviča manželka. „Ja som bol doteraz živiteľom rodiny a teraz sa to obracia. Teraz bude živiteľom manželka,“ dodal.