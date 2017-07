Matthews vyhral 16. etapu na TdF, žltý dres udržal Froome

Na snímke druhý zľava Austrálčan Michael Matthews (Sunweb) víťazí v tesnom špurte pred Nórom Edvaldom Boassonom Hagenom (Dimension Data) (vpravo) a Nemcom Johnom Degenkolbom (Trek) (vľavo) v cieli 16. etapy cyklistických pretekov Tour de France z Le Puy-en-Velay do Romans-sur-Isere (165 km). 18. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Odstúpil Belgičan Gilbert

Belgický cyklista Philippe Gilbert odstúpil pred utorňajšou etapou z pretekov Tour de France. Dôvodom je vírusová gastroenteritída. Uviedol to cyklistov tím Quick-Step Floors.



Gilbert je po Matteovi Trentinovi druhý jazdec tejto stajne, ktorý musel opustiť Tour. Belgický tím je zatiaľ najúspešnejší v tohtoročných pretekoch s piatimi víťazstvami, o ktoré sa postaral Nemec Marcel Kittel.

výsledky 16. etapy (Le Puy-en-Velay - Romans-sur-Isere, 165 km):



1. Michael Matthews (Aus./Sunweb) 3:38:15 h

2. Edvald Boasson Hagen (Nór./Dimension Data)

3. John Degenkolb (Nem./Trek - Segafredo)

4. Greg Van Avermaet (Belg./BMC)

5. Christophe Laporte (Fr./Cofidis)

6. Jens Keukeleire (Belg./Orica-Scott)

7. Tony Gallopin (Fr./Lotto-Soudal)

8. Tiesj Benoot (Belg./Lotto-Soudal)

9. Maciej Bodnar (Poľ./Bora-hansgrohe)

10. Romain Hardy (Fr./Fortuneo - Vital Concept) všetci rovnaký čas

Romans sur Isere 18. júla (TASR) - Austrálsky cyklista Michael Matthews zvíťazil v utorňajšej 16. etape pretekov Tour de France. Jazdec stajne Sunweb sa presadil v záverečnom hromadnom špurte a 165 km dlhú trať z Le Puy-en-Velay do Romans sur Isere zvládol za 3:38:15 h. Na druhej priečke prišiel do cieľa Nór Edvald Boasson Hagen z Dimension Data a tretiu pozíciu obsadil Nemec John Degenkolb z Treku.Na čele celkového poradia sa udržal Chris Froome. Brit z tímu Sky má 18-sekundový náskok na druhého Taliana Fabia Arua z Astany. Matthews vďaka výhre na prémii a v cieli znížil stratu v bodovacej súťaži na Nemca Marcela Kittela na 29 bodov.Matthews získal už druhé víťazstvo na prebiehajúcej Tour, celkovo tretie. Tretie bolo tento rok na francúzskych cestách aj pre jeho tím Sunweb. "Získať druhé víťazstvo na rovnakej Tour je niečo výnimočné. Zvyčajne mám len jeden triumf na jedných etapových pretekoch. Na začiatku som sa snažil ísť do úniku, Quick-Step to stiahol. No potom som zistil, že Kittel má problémy, tak sme sa rozhodli, že ideme všetci naplno. Vedel som, že keď bude mimo prvej skupiny, bude to pre mňa veľmi dobré a získal som ďalšie body do bodovacej súťaže."Pretekári mali v utorok na programe 165 km mierne zvlnenú etapu s dvomi vrchárskymi prémiami (3. a 4. kategórie) v prvej polovici trasy. Situáciu v pelotóne však takmer počas celého priebehu komplikoval silný bočný vietor.Trať od štartu smerovala do kopca na prémiu 3. kategórie Côte de Boussoulet a tak hneď po prvých metroch skúšalo zaútočiť množstvo jazdcov. Postupne sa vytvorila päťčlenná skupina Daryl Impey (Orica-Scott), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Nicolas Edet (Cofidis), Sylvain Chavanel (Direct Energie) a Thomas Degand (Wanty-Groupe Gobert), ktorá si vypracovala 50 s náskok. Vo vysokom tempe išiel aj pelotón, ktorý sa zakrátko rozdelil na dve časti. V druhej bolo viacero šprintérov vrátane Marcela Kittela. Hlavná skupina nepoľavovala a tak sa po 40 km skončil aj únik, o sólo sa pokúšal Chavanel, ale vydržal už len pár kilometrov. Veľkú stratu nabral dvanásty muž celkového poradia George Bennett, ktorý sa trápil s chorobou a nakoniec musel odstúpiť.Aj po 80 km boli na trati len dva pelotóny a žiadny únik. Jedinú rýchlostnú prémiu vyhral Matthews, ktorý si prilepšil o 20 bodov a skresal stratu na Kittela. Vpredu sa išlo vo vysokom tempe a na silnom bočnom vetre na otvorenej ceste malo množstvo pretekárov problémy. Prišlo aj k pádom, na zemi sa ocitli Pauwels a Pantano. V záverečných kilometroch odpadli z čelnej skupiny Daniel Martin i Alberto Contador, ktorí prišli do cieľa s veľkou stratou. Etapu nakoniec vyhral Matthews, no poradie prvej trojice musela určiť až cieľová fotografia.celkové poradie:1. Christopher Froome (V.Brit./Skyň 68:18:36 h, 2. Fabio Aru (Tal./Astana) +18 s, 3. Romain Bardet (Fr./AG2R La Mondiale) +23, 4. Rigoberto Uran (Kol./Cannondale-Drapac) +29, 5. Mikel Landa (Šp./Sky) +1:17, 6. Simon Yates (V.Brit./Orica-Scott) +2:02, 7. Daniel Martin (Ír./Quick-Step) +2:03, 8. Louis Meintjes (JAR/SAE Team Emirates) +6:00, 9. Damiano Caruso (Tal./BMC) +6:05, 10. Nairo Quintana (Kol./Movistar) +6:16UPOZORNENIE: Správa je rozšírená o 3. odsek a výsledky.ny