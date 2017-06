Matthews zdolal Petra Sagana v špurte 3. etapy Okolo Švajčiarska

Austrálsky cyklista Michael Matthews z tímu Sunwebu sa stal víťazom 3. etapy pretekov Okolo Švajčiarska. Bern, 12. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky 3. etapy (Menziken - Bern, 159,3 km):

1. Michael Matthews (Aus./Sunweb) 3:49:48 h, 2. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe), 3. John Degenkolb (Nem./Trek-Segafredo), 4. Tim Wellens (Bel./Lotto Soudal), 5. Michael Albasini (Švaj./Orica-Scott), 6. Patrick Bevin (N. Zél./Cannondale-Drapac), 7. Arthur Vichot (Fr./FDJ), 8. Matteo Trentin (Tal./Quick-Step Floors), 9. Jan Bakelants (Bel./AG2R La Mondiale), 10. Damiano Caruso (Tal./BMC Racing Team) všetci rovnaký čas ako víťaz, ..., 97. Michael KOLÁŘ +1:14 min, 172. Juraj SAGAN (obaja SR/Bora-Hansgrohe) +6:58



celkové poradie:

1. Matthews 8:18:47 h, 2. Tom Dumoulin (Hol./Sunweb) +10, 3. Peter SAGAN +11, 4. Caruso +19, 5. Albasini +20, 6. Bevin +22, 7. Trentin +23, 8. Degenkolb +24, 9. Jon Izaguirre (Šp./Bahrain-Merida) +25, 10. Marc Soler (Šp./Movistar) +25, ..., 101. KOLÁŘ +12:02, 158. J. SAGAN +19:18

Bern 12. júna (TASR) - Austrálsky cyklista Michael Matthews z tímu Sunwebu sa stal víťazom 3. etapy pretekov Okolo Švajčiarska. Slovák vo farbách tímu Bora-Hansgrohe Peter Sagan prišiel do cieľa na druhej pozícii. Pondelňajšia 159,3 km dlhá etapa z Menzikenu do Bernu priniesla podľa očakávania v závere hromadný špurt, v ktorom si Sagan držal šancu na víťazstvo, ale nestačil na Matthewsa.Hneď v úvode sa odpojila od pelotónu dvojica Elmar Reinders a Lasser Norman Hansen, ktorá bola po väčšinu etapy v úniku. Postupne prestal Reinders stíhať s nasadeným tempom a neskôr ho pohltilo štartové pole. Pelotón si strážil situáciu na čele pretekov, zvýšeným nasadením sa im ešte pred stúpaním na Krauchthal podarilo dostihnúť Hansena.Výbornú prácu odvádzal v pondelok Juraj Sagan, dlhé kilometre figuroval na čele pelotónu. Do cieľového mesta tretej etapy prišiel podľa očakávania hromadný balík cyklistov, dobrú pozíciu vytvárali Petrovi Saganovi jeho tímoví kolegovia z Bora-Hansgrohe. V záverečnom špurte bojoval zo všetkých síl spolu s Degenkolbom, ale na Matthewsa už v cieli nestačil.Austrálčan sa vďaka etapovému triumfu a časovej bonifikácii posunul na čelo celkového poradia, pred tímovým kolegom Tomom Dumoulinom má náskok desiatich sekúnd. Sagan poskočil v klasifikácii na tretiu pozíciu, na Matthewsa stráca po 3. etape jedenásť sekúnd.