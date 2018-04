Mattis: Francúzske špeciálne jednotky pomáhajú v boji proti IS

Americký minister obrany James Mattis, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 27. apríla (TASR) - Francúzske špeciálne jednotky sily sa v Sýrii zapojili do boja proti džihádistickej organizácii Islamský štát (IS). Na pôde senátneho výboru Kongresu USA to vo štvrtok povedal americký minister obrany James Mattis.Francúzi náspovedal Mattis, citovaný agentúrou DPA. Ďalšie podrobnosti však nezverejnil.Francúzsko je súčasťou medzinárodnej koalície proti IS a okrem iného sa zúčastňuje na leteckých útokoch na pozície IS v Sýrii. K úlohe francúzskych špeciálnych jednotiek, ktoré opakovane spomínajú médiá, sa však oficiálne miesta v Paríži doteraz nevyjadrovali.Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok na spoločnej tlačovej konferencii s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o boji proti IS povedal:Mattis sa vo štvrtok tiež vyjadril k Trumpovým slovám o čo najskoršom stiahnutí amerických jednotiek zo Sýrie. Zopakoval, že v dohľadnom čase sa tak nestane, ale v nasledujúcich dňoch avizovalso Sýriou. Do boja proti IS je v rámci koalície podľa neho zapojených viac ako 70 krajín a organizácií a toto ťaženie bude rozšírené.Vo Francúzsku sa už v lete 2016 objavili informácie o nasadení francúzskych špeciálnych jednotiek v Sýrii. Vtedy malo ísť o poskytovanie poradenstva Sýrskym demokratickým silám (SDF). Ide o zoskupenie bojujúce proti IS podporované USA, ktorého hlavnou zložkou sú milície sýrskych Kurdov, známe ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG).Trump v utorok na tlačovej konferencii s Macronom vyhlásil, že americkí vojaci sa vrátia zo Sýrie domov, ale USA chcú v regióne zanechať "silnú a trvalú stopu".povedal Trump.