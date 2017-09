Mattis podpísal príkaz na navýšenie počtu vojakov USA v Afganistane

Americký minister obrany James Mattis. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul/Washington 1. septembra (TASR) - Americký minister obrany James Mattis vo štvrtok oznámil, že podpísal prvé príkazy na implementáciu novej vojenskej stratégie USA, ktoré zahŕňajú aj navýšenie amerických vojakov v Afganistane.Príkazy sú však podľa Mattisa zatiaľ "neúplné". Pentagón pritom musí spresniť aj samotný rozsah plánovaného posilnenia vojenských jednotiek v Afganistane, ktoré vo svojom prejave národu ešte 21. augusta avizoval prezident Donald Trump, priblížila agentúra DPA. Mattis zatiaľ o konkrétnom čísle nehovoril.Zatiaľ neoficiálne odhady zaznievajúce v amerických médiách hovoria o možnom vyslaní ďalších zhruba 4000 amerických vojakov, ktorí by v Afganistane pomáhali tamojším bezpečnostným silám pri výcviku a protiteroristických operáciách.Americké ministerstvo obrany ešte v stredu potvrdilo, že v Afganistane v súčasnosti pôsobí približne 11.000 amerických vojakov, a nie len 8400, ako dovtedy Washington oficiálne priznával. K odhaleniu prišlo podľa hovorkyne Pentagónu Dany Whiteovej v súlade so snahou ministra Mattisa o väčšiu transparentnosť rezortu.Afganské militantné hnutie Taliban na zmienený Trumpov prejav národu, v ktorom ohlásil novú vojenskú stratégiu pre Afganistan, reagovalo ostrým vyhlásením. Uviedlo, že bude bojovať do "posledného dychu" a varovalo tiež, že ak sa Američania z Afganistanu nestiahnu, stane sa ich cintorínom. Trump v prejave povedal, že cieľom novej stratégie pre Afganistan je zničiť teroristické organizácie al-Káida a Islamský štát a zabrániť Talibanu, aby sa zmocnil krajiny.