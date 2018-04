Matulay: Island je pre SR zaujímavým partnerom v oblasti digitalizácie

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 30. apríla (TASR) – Cieľom stretnutia slovenských spoločností z oblasti IKT (informačné a komunikačné technológie) je produktívny dialóg zameraný aj na koncept smart cities. Zdôraznil to na pondelkovom seminári pre podnikateľov generálny riaditeľ sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Dušan Matulay.Jednou z aktivít MZVaEZ je aj podpora B2B (Business to Business) stretnutí.priblížil.Výsledkom stretnutia by podľa neho mohol byť produktívny dialóg, z ktorého by mohla vyplynúť konkrétna spolupráca.zdôraznil Matulay.Island je podobne ako Slovensko malá krajina, ktorá však má čo ponúknuť.skonštatoval Matulay s tým, že zaujímavou je táto krajina pre jej progresivitu či snahu prechádzať na maximálnu mieru digitalizácie pri poskytovaní služieb občanom. Ako dodal, Slovensko môže Islandu ponúknuť najmä inovatívne spoločnosti, ktoré vedia vytvárať inteligentné riešenia pri správe mesta.