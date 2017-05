MATUŠEK: Situácia s pracovníkmi v automobilovom priemysle je kritická

Viceprezident Automobilového zväzu SR Alexander Matušek. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Trenčín 26. mája (TASR) – Situácia s pracovnou silou v automobilovom priemysle na Slovensku je kritická. Pre TASR to dnes povedal viceprezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky Alexander Matušek. Automobilový priemysel bude podľa neho do roku 2020 potrebovať asi 14.000 nových pracovníkov, z toho asi 2000 s vysokoškolským vzdelaním a 12.000 stredoškolákov.skonštatoval Matušek.Ako dodal, je najvyšší čas, aby sa začalo konať. Len v minulom roku sa na Slovensku vyrobilo viac ako milión automobilov, po príchode štvrtej automobilky do roku 2020 sa ich bude ročne vyrábať asi 1,35 milióna.zdôraznil viceprezident.Až 87 % zamestnávateľov v automobilovom priemysle podľa neho tvrdí, že nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily je alarmujúci, len osem percent dodávateľov si myslí, že absolventi, ktorí prídu zo škôl, sú pripravení na prax.