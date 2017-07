Maximálna štátna prémia má aj v budúcom roku dosiahnuť 66,39 eura

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 25. júla (TASR) - Výška štátnej prémie pri stavebnom sporení by sa v budúcom roku meniť nemala. Zostať by mala na úrovni 5 % z ročného vkladu a maximálna výška prémie má tiež dosiahnuť 66,39 eura. Vyplýva to z opatrenia, ktoré Ministerstvo financií (MF) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.Opatrenie, ktorým sa stanovuje výška štátnej prémie, rezort financií predkladá každoročne.vyčíslilo ministerstvo.Proces stanovenia percentuálnej výšky štátnej prémie je automatický a odvíja sa od vzorca, ktorý je zadefinovaný v zákone o stavebnom sporení. Výpočet percentuálneho podielu štátnej prémie podľa vzorca vychádza z referenčnej sadzby, ktorá sa rovná jednoduchému aritmetickému priemeru za rozhodujúce obdobie priemerných výnosov do splatnosti štátnych dlhopisov tvoriacich bázu indexu pre štátne dlhopisy za obdobie od 1. júla 2016 do 30. júna 2017. Potvrdené sú Burzou cenných papierov v Bratislave.uviedol rezort financií.Opatrenie má nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2018. Návrh nemá podľa MF SR vplyv na verejné financie, pretože jeho účelom je len oznámenie percentuálnej výšky štátnej prémie na nasledujúci kalendárny rok. Štátna prémia za rok 2018 bude totiž sporiteľom vyplatená v roku 2019 a finančné prostriedky sú zabezpečené v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v plánovanom objeme 24 miliónov eur.