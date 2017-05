Mayová a Corbyn bojovali pred kamerami o hlasy voličov

Na snímke vľavo je britská premiérka Tereza Mayová, s ktorou sa rozpráva Jeremy Paxman. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Londýn 30. mája (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová a líder opozičných labouristov Jeremy Corbyn v pondelok večer odpovedali v špeciálnej predvolebnej diskusnej relácii vysielanej na televíznych staniciach Channel 4 a Sky News na otázky voličov a moderátora Jeremyho Paxmana. Urobili tak oddelene, keďže priamy televízny duel s Corbynom Mayová odmietla.Mayová sa snažila voličov presvedčiť, že je najlepším vyjednávačom pre brexit. Podľa nej je dôležité získať kontrolu nad imigráciou. Nebude sa usilovať o dohodu "za každú cenu", nepovedala však, ako budú vyzerať vzťahy s Európskou v prípade, ak sa nepodarí dosiahnuť dohoda o presných podmienkach brexitu. Z publika zazneli kritické hlasy na adresu plánov konzervatívcov pristúpiť k škrtom sociálnych dávok.Témou 90-minútovej relácie nazvanej podľa londýnskej adresy sídla britských premiérov Battle For Number 10 (Boj o číslo 10) bola i bezpečnostná politika. V súvislosti s útokom v Manchestri, pri ktorom pred týždňom zahynulo 22 ľudí vrátane páchateľa, sa policajt v publiku opýtal Mayovej, prečo počas šesťročného pôsobenia vo funkcii ministerky vnútra prikročila k "zničujúcemu" znižovaniu počtu miest v polícii.Corbyn sa sústredil na domáce témy, ako sú investície do vzdelávania, školstva, zdravotníctva a polície. Po útoku v Manchestri musí tiež podľa Corbyna nastať zmena v zahraničnej politike: "Globálne potrebujeme zahraničnú politiku, ktorá nepripustí, aby existovali veľké územia bez účinnej vlády -" Corbyn bol v diskusii kritizovaný hlavne za svoje nevýrazné pôsobenie na čele Labouristickej strany.S blížiacim sa termínom volieb, ktorým je 8. jún, začali labouristi sťahovať pôvodne vyše 20-percentné zaostávanie za Konzervatívnou stranou. Preferencie Mayovej konzervatívcov sa podľa najnovších prieskumov pohybujú od 43 do 46 percent, labouristi by získali 32-36 percent hlasov.Potvrdzuje to aj dnes zverejnený prieskum pre televíziu ITV podľa ktorého by konzervatívcov volilo 43 percent občanov, zatiaľ čo labouristi majú podporu 37 percent opýtaných.