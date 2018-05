Mayová a Macron ocenili írske referendum o interrupciách

Na archívnej snímke Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn/Paríž/Dublin 27. mája (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová privítala v nedeľu výsledok írskeho piatkového referenda o interrupciách, v ktorom sa voliči prevažnou väčšinou hlasov vyjadrili za zrušenie zákazu umelého prerušenia tehotenstva. A francúzsky prezident Emmanuel Macron zdôraznil, že Írsko sa referendom o interrupciách zapísalo do dejín.Britská premiérka Mayová uviedla, že referendumZablahoželala írskemu ľudu a úspešnej kampani, ktorá propagovala zrušenie zákazu interrupcií v Írsku (Írskej republike).Mayová sa nezmienila o Severnom Írsku, súčasti Spojeného kráľovstva, kde stále platia obmedzenia pre interrupcie.V Severnom Írsku totiž naďalej platí zákon, ktorý potraty neumožňuje ani v prípade znásilnenia alebo vážneho poškodenia plodu. Severné Írsko je tak jedinou časťou Británie, kde sa interrupcie vykonávajú len v prípade ohrozenia života matky. Interrupcie schválené lekármi sú vo zvyšku Spojeného kráľovstva možné do 24. týždňa tehotenstva, ale nie v Severnom Írsku.Výsledok referenda v Írskej republike môže zvýšiť tlak na Severné Írsko, aby išlo v šľapajach spomínanej susednej krajiny, upozornila tlačová agentúra AP.Francúzsky prezident Macron zareagoval v nedeľu na udalosť slovami, že Írsko sa referendom o interrupciách zapísalo do dejín.Macron na Twitteri napísal, žeFrancúzsko, prevažne rímskokatolícka krajina, legalizovalo interrupcie v roku 1975, pripomenula agentúra AP.Vyše 66 percent írskych voličov podporilo liberalizáciu prísnych zákonov obmedzujúcich vykonávanie interrupcií. Vyplýva to z konečných výsledkov piatkového referenda, o ktorých v sobotu večer informovali írski volební predstavitelia.Voliči sa v referende mohli vyjadriť k otázke, či chcú zrušiť ústavný zákaz umelého prerušenia tehotenstva a poveriť parlament vypracovaním nových zákonov o interrupcii.Takýto krok podporilo presne 66,4 percenta hlasujúcich, zatiaľ čo 33,6 sa vyslovilo proti. Účasť dosiahla 64,1 percenta, čo znamená, že sa na referende zúčastnilo zhruba 2,1 z 3,1 milióna oprávnených voličov.