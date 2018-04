Mayová: Británia, Francúzsko a USA sú zajedno ohľadom útoku v Sýrii

Theresa Mayová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 10. apríla (TASR) - Lídri Británie, Francúzska a USA sú odhodlanítých, ktorí sú za útokom chemickými zbraňami v Sýrii. Uviedla to agentúra AP s odvolaním sa na úrad britskej premiérky Theresy Mayovej.Tá v utorok telefonovala s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Jej úrad označil útok zaa uviedol, žeVyhlásenie nenaznačilo, o akú reakciu by malo ísť. Mayová tiež nekomentovala otázku, či sa Británia pripojí k akémukoľvek vojenskému zásahu zo strany USA. Trump v pondelok prisľúbil, že k rozhodnutiu o možnej vojenskej odpovedi dôjde do 24 až 48 hodín.Aj saudskoarabský minister zahraničných vecí Ádil Džubajr v utorok uviedol, že treba brať na zodpovednosť tých, ktorí sú zodpovední za údajný útok chemickými zbraňami v Sýrii. Saudská Arábia je podľa jeho slovsobotným útokom v meste Dúmá a diskutuje so spojencami o ďalších krokoch.Džubajr tiež povedal, že Saudská Arábia chce, aby sa armáda USA aj naďalej angažovala v Sýrii po tom, ako Trump hovoril o ukončení amerických operácií v oblasti. Saudskoarabský minister netrvá na odstúpení sýrskeho prezidenta Bašára Asada, ako to požadovali v minulosti USA so spojencami, a uviedol, žeo svojej budúcnosti.S tvrdením, že v sýrskom meste Dúmá - poslednej bašte povstalcov neďaleko Damasku - došlo k chemickému útoku, prišli v nedeľu sýrski aktivisti, záchranári a zdravotníci. Zväz sýrskych záchranárskych organizácií (UOSSM) informoval dokonca až o vyše 100 mŕtvych. Tieto správy počas víkendu zverejnilo viacero sýrskych proopozičných spravodajských portálov a odvysielala ich aj panarabská televízia al-Džazíra.Zo zodpovednosti za útok západné štáty obvinili sýrsky režim a jeho spojencov - Rusko a Irán. Rusko správy o chemickom útoku v meste Dúmá, ktoré leží v oblasti východnej Ghúty, spochybňuje a naznačuje, že mohlo ísť o provokáciu. Rovnako ich odmietli aj Sýria a Irán.