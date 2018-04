Mayová by mohla byť prinútená k súhlasu so zotrvaním v colnej únii

Britská premiérka Theresa Mayová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 23. apríla (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová by mohla byť prinútená k zmene doterajšieho postoja a k súhlasu so zotrvaním svojej krajiny v európskej colnej únii aj po brexite. Uviedol to nemenovaný zdroj z vlády.Tieto vyhliadky však môžu vyvolať vzburu v kabinete, a následne vládnu krízu. Stúpenci brexitu vo vláde by to považovali za zradu.Pribúdajú však špekulácie, podľa ktorých je Mayová blízko. Premiérka totiž doteraz deklarovala, že Británia odíde nielen z Európskej únie (EÚ), ale aj z colnej únie.Parlament bude debatovať o colnej únii neskôr v priebehu tohto týždňa. A hoci jeho postoj nebude záväzný, pravdepodobne naznačí, akú má predstavu o brexite a akú veľkú podporu má zotrvanie v colnej únii v Dolnej snemovni. Tá bude hneď nasledujúci mesiac o tom hlasovať a mohla by prinútiť Mayovú, aby zmenila svoju politiku brexitu, ktorú obhajovala viac ako rok. Hlasovanie za colnú úniu by vyvolalo krízu doma, ale otvorilo by aj cestu k reštartu rokovaní o brexite v Bruseli, na ktorých nedošlo zatiaľ k veľkému pokroku.Horná komora britského parlamentu, Snemovňa lordov, minulý týždeň hlasovala za zotrvanie v doterajšom, teda v colnej únii. To podporujú aj firmy, pretože by mohli hladko pokračovať v cezhraničných obchodoch. Opozičná Labouristická strana chce tiež zostať v colnej únii. Vyjednávačom EÚ by sa to páčilo a írska vláda by tým vyriešila problém s režimom na hraniciach so Severným Írskom.Vysokopostavení euroskeptickí ministri v britskej vláde budú pravdepodobne v stredu (25.4.) na kľúčovom zasadaní kabinetu presadzovať svoj plán na úplný odchod z EÚ a oslobodenie sa od dohľadu Bruselu. Ďalší nemenovaný zdroj z vlády uviedol, že kabinet doteraz nedebatoval o tom, aký colný plán chce. Musí však v o ňom rozhodnúť pred kľúčovým summitom EÚ v júni.Noviny Sunday Times uviedli, že podľa ich zdroja ministri obchodu Liam Fox a zahraničných vecí Boris Johnson by radšej odstúpili z funkcií, ako akceptovali zotrvanie v colnom únii.