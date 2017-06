Mayová čelí tlaku na mäkší brexit. Proces má začať už o pár dní

Britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 14. júna (TASR) - V Británii už šiesty deň pretrváva politická neistota. Premiérka Theresa Mayová totiž potrebuje dohodu o podpore svojej menšinovej vlády a zároveň čelí výzvam na "zmäkčenie" doterajšieho postoja k brexitu. Oficiálne rokovania o vystúpení Británie z Európskej únie (EÚ) by sa pritom mali začať už o niekoľko dní.Mayovej tím obnoví rozhovory so severoírskou Demokratickou unionistickou stranou (DUP) v snahe získať jej podporu v parlamente. Konzervatívci v predčasných voľbách minulý týždeň stratili potrebnú väčšinu v Dolnej snemovni.Mayová pritom očakávala, že voľby jej pomôžu upevniť pozíciu pred rokovaniami o brexite. No namiesto toho utrpela straty a teraz potrebuje pomoc unionistov, aby mohla vládnuť.Časť jej vlastných poslancov pritom žiada zmenu doterajšieho plánu na odchod z jednotného trhu a colnej únie.Podľa denníka Times minister financií Philip Hammond by mohol vyvíjať tlak na Mayovú, aby Británia neopustila colnú úniu. To by Spojenému kráľovstvu zabezpečilo voľný obchod s európskym blokom, ale nemohlo by uzatvárať vlastné obchodné dohody so štátmi mimo EÚ. Noviny sa pritom odvolali na zdroje, ktoré nechceli byť menované.Tento článok tak ilustruje, akým náročným výzvam Mayová čelí pred začatím rozhovorov o rozvode s EÚ. Potrebuje nájsť pozíciu, ktorá bude vyhovovať ako proeurópskej, tak euroskeptickej frakcii v jej vlastnej strane, ak chce zostať pri moci.Ak sa Mayovej podarí dosiahnuť dohodu s DUP, bude závislá od hlasov 10 poslancov tejto strany. No zároveň dohoda s DUP môže viesť k destabilizácii Severného Írska pre zvýšenie vplyvu probritských unionistov. Tí v minulosti roky bojovali s írskymi katolíkmi, ktorí požadujú zjednotenie britskej provincie so susedným Írskom.Strana írskych katolíkov Sinn Féin už uviedla, že vyhliadka na dohodu Británie s DUP vyvolávajú úzkosť a strach.DUP je síce hlboko euroskeptická strana, bude sa však brániť niektorým praktickým dôsledkom tzv. tvrdého brexitu - vrátane potenciálneho zavedenia kontroly na hraniciach s Írskom. Preto sa bude snažiť o minimalizáciu možných škôd pre Severné Írsko.Samotná Mayová uznala, že rozvod s EÚ potrebuje širší konsenzus a dala jasne najavo, že bude načúvať všetkým. To znamená, že bude musieť zvládnuť protichodné požiadavky jej vlastnej strany, a vypočuť si aj návrhy podnikateľských skupín a opozičných poslancov.Bývalý premiér David Cameron v tejto súvislosti povedal, že Mayová bude čeliť tlaku na mäkší brexit.Aj výkon britskej ekonomiky by mohol ovplyvniť vnímanie brexitu. Britské štátne dlhopisy utrpeli v utorok (13.6.) ťažké straty po zverejnení údajov o zrýchlení inflácie v máji na 2,9 %.A zatiaľ čo sa európski lídri snažia pochopiť, ako presne Británia začne rokovania, nemecký minister financií Wolfgang Schäuble vyhlásil, že Nemecko chce takú dohodu o brexite, ktorá by obmedzila jeho negatívny vplyv na blok a neoslabila Britániu. Dodal však, že Británia v budúcnosti oľutuje odchod z EÚ.