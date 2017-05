Mayová chce v prípade volebného víťazstva obmedziť imigráciu

Premiérka Tereza Mayová. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 18. mája (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová dnes uviedla, že v prípade víťazstva svojich konzervatívcov v parlamentných voľbách chce obmedziť imigráciu do Británie z členských i nečlenských krajín EÚ.Mayová pri predstavovaní volebného programu Konzervatívnej strany vyjadrila presvedčenie, že "Podľa agentúry DPA Mayová vysvetlila, že v situácii, keď je prílev prisťahovalcov príliš rýchly a ich počet príliš vysoký, "j."Mayová uviedla, že v súčasnosti ročná miera migrácie do Británie predstavovala 273.000 osôb, čo je "príliš vysoké" číslo. Podľa oficiálnych štatistík vlani do Británie legálne vstúpilo 596.000 osôb a jej územie opustilo 323.000 ľudí." vyhlásila Mayová.Prisťahovalectvo bolo jednou z ústredných tém kampane pred vlaňajším referendom o vystúpení Británie z EÚ, v ktorom sa 52 percent voličov vyslovilo pre brexit.Mayová, ktorá chce obmedziť prisťahovalectvo ľudí z členských štátov EÚ, avizovala, že Británia opustí jednotný trh EÚ, čo súčasne znamená aj ukončenie režimu voľného pohybu pracovnej sily z krajín EÚ. Tento jej plán vyvolal kritiku časti ekonómov - aj vzhľadom na to, že Británia má momentálne najnižšiu mieru nezamestnanosti od roku 1975 - len 4,5 percenta.