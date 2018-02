Mayová: Do siedmich týždňov budeme mať dohodu o prechodnom období s EÚ

Britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 2. februára (TASR) - Británia uzavrie s Európskou úniou (EÚ) dohodu o prechodnom období po brexite v priebehu siedmich týždňov. Uviedla to premiérka Theresa Mayová v snahe zmierniť obavy, že rokovania môže trvať dlhšie.Európska únia ponúkla Británii udržanie status quo po brexite do konca roka 2020. Obe strany sa usilujú dosiahnuť dohodu o prechodnom období do konca marca. Táto dohoda bude súčasťou konečnej zmluvy o vystúpení Británie z bloku.Časť členov Mayovej Konzervatívnej strany však nesúhlasí s niektorými detailmi, ako je napríklad postavenie občanov EÚ počas prechodu a rozsah pôsobnosti jurisdikcie Európskeho súdneho dvora.Veľa podnikov a bánk má obavy, že boj o podmienky prechodného obdobia by mohol spôsobiť oneskorenie alebo dokonca potopiť dohodu pár mesiacov predtým, ako Británia opustí EÚ 29. marca 2019.povedala Mayová pre BBC počas návštevy v Číne.EÚ a Británia dúfajú, že do októbra 2018 budú mať dohodu o brexite a návrh obchodnej dohody.Niektorí predstavitelia EÚ však začali vyjadrovať znepokojenie nad tým, že Mayová im stále nepredložila svoju predstavu o obchodnej dohode, bez ktorej sa nemôže začať nová fáza rozhovorov naplánovaná na apríl.EÚ bude totiž potrebovať niekoľko týždňov na to, aby zareagovala na britské návrhy a pripravila si vlastné. A až po tom, ako ich európski lídri schvália, sa môžu začať rokovania o obchode.Ak sa však zmešká pôvodný marcový termín na návrhy, hrozí, že bude potrebné počkať až do nasledujúceho summitu EÚ na konci júna. Ostane tak málo času na schválenie rozsiahlej politickej deklarácie o budúcich obchodných vzťahoch.