Mayová: Dohoda o právach občanov v EÚ po brexite je na dosah

Britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 19. októbra (TASR) - Dohoda medzi Londýnom a Bruselom o právach občanov Európskej únie žijúcich v Británii je "na dosah", vyjadrila sa britská premiérka Theresa Mayová pred dnes sa začínajúcim summitom lídrov EÚ.Podľa agentúry DPA to premiérka napísala v otvorenom liste, ktorý by mala zverejniť na svojej stránke na Facebooku.Mayová v liste ubezpečila tri milióny občanov EÚ, ktorí žijú v Británii, že sa im bude snažiť po brexite uľahčiť ich zotrvanie v krajine.uviedla premiérka v liste. Občania iných krajín EÚ by sa podľa Mayovej mali podieľať na vytvorení digitálneho registračného systému, ktorý by umožnil ich zotrvanie v Británii aj po brexite.Podľa predchádzajúceho vyjadrenia britského rezortu vnútra má byť pripravovaný registračný systém jednoduchý a prehľadný. Štandardný postoj ministerstva bude pritom ochota žiadosti akceptovať, píše denník Guardian.Mayovej vyjadrenie prichádza pred dnešným začiatkom dvojdňového summitu EÚ. Očakáva sa, že lídri EÚ na ňom odmietnu žiadosť Británie rozšíriť proces súčasných rokovaní o brexite aj na budúce obchodné vzťahy.EÚ trvá na svojom postoji, že bude diskutovať o budúcich vzťahoch s Britániou, len čo sa dosiahnev prvej fázečiže v otázke občianskych práv, finančného vyrovnania a hraničného režimu medzi Írskom a Severným Írskom.Najnovšia pozícia skupiny EÚ27 je taká, že premiéri a prezidenti na summite EÚ v Bruseli pravdepodobne nerozšíria rokovania o druhú, obchodnú fázu, ale odložia to na najbližší summit, ktorý bude v polovici decembra. Tomu zodpovedá aj pondelňajšie spoločné vyhlásenie Mayovej a Junckera, že rokovania o brexite sa počas nasledujúcich dvoch mesiacov urýchlia.