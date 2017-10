Mayová dúfa, že rokovania o brexite vstúpia do decembra do druhej fázy

Britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 23. októbra (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová v pondelok uviedla, že má "určitú mieru istoty", že rokovania o odchode Británie z Európskej únie vstúpia do decembra do druhej, rozhodujúcej fázy. Informovala o tom agentúra AP.Británia má v úmysle začať s EÚ rokovania o obchode a budúcich vzťahoch, avšak lídri 27 štátov Únie tvrdia, že v doterajších rokovaniach o rozchode s Britániou nebol zatiaľ dosiahnutý dostatočný pokrok. Jedným z hlavných kameňom úrazu zostáva čiastka, ktorú má Británia zaplatiť, aby si splnila svoje záväzky voči EÚ.Britská premiérka tvrdí, že Británia zaplatí všetko, čo je dlžná. Avšak čiastka vo výške 20 miliárd eur, ktorú ponúka, sa lídrom zvyšných 27 štátov vidí prinízka. Podľa odhadov EÚ by Británia mala zaplatiť približne 60 miliárd eur.Mayová v pondelok poslancom britského parlamentu povedala, že jej vláda preberá prípadné záväzky voči EÚ riadok po riadku. Dodala, že má "určitú mieru istoty, že do decembra dosiahneme dostatočný pokrok". Práve v decembri sa bude konať ďalší summit EÚ.