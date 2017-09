Mayová kritizuje kroky Boeingu voči Bombardieru, bojí sa o írsky závod

Britská premiérka Theresa Mayová reční o odchode svojej krajiny z Európskej únie 22. septembra 2017 vo Florencii. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 28. septembra (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová skritizovala amerického výrobcu lietadiel Boeing za jeho kroky voči kanadskej spoločnosti Bombardier. Ako uviedla, postup americkej firmy podkopáva obchodné vzťahy s Britániou.Mayová intervenovala v obchodnom spore medzi Kanadou a USA po tom, ako sťažnosti Boeingu voči Bombardieru za dotácie od kanadskej a britskej vlády viedli k tomu, že sa americké ministerstvo obchodu rozhodlo na lietadlá CSeries kanadskej firmy uvaliť extrémne, takmer 220-% clo. Rozhodnutie ministerstva nevyvolalo iba rozhorčenie v Kanade, ale znepokojilo aj Britániu. Bombardier má totiž v Belfaste závod, ktorý je so 4200 zamestnancami jedným z najväčších zamestnávateľov v Severnom Írsku. Okolo 1000 miest je pritom naviazaných práve na lietadlá CSeries. A pracovné miesta v Severnom Írsku sú zvlášť citlivou záležitosťou po tom, ako po predčasných parlamentných voľbách v Británii už Konzervatívna strana na čele s Mayovou nemá v parlamente väčšinu a podporu potrebuje od Demokratickej unionistickej strany práve zo Severného Írska.Na druhej strane, britská premiérka si nemôže dovoliť ani väčšie hrozby smerom k Boeingu, keďže najväčší výrobca lietadiel na svete zabezpečuje v Británii priamo aj nepriamo takmer 19.000 pracovných miest. Vedenie Boeingu uviedlo, že si vzťahy s Britániou cení, dodalo však, že od roku 2011 zvýšila firma svoje výdavky v Británii na trojnásobok a tie v roku 2016 dosiahli 2,1 miliardy libier (2,40 miliardy eur). Manažment nenaznačil, či obavy Mayovej budú mať na vývoj kauzy Bombardieru nejaký vplyv.Navyše, Mayová potrebuje podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa, keďže sa pripravuje na odchod z Európskej únie a verí, že americký trh jej straty v dôsledku opustenia jednotného trhu EÚ pomôže čiastočne zaceliť.Ani to ale nebude jednoduché. Trump totiž razí politiku "America First," v rámci ktorej chce najskôr prácu pre Američanov a vyvíja nátlak na firmy, aby svoje aktivity realizovali v prvom rade na území USA a v prípade kúpy produktov kupovali najmä americké výrobky. A to sa týka aj sporu Boeingu a firmy Bombardier.(1 EUR = 0,87635 GBP)