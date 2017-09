Mayová naliehala na spoločnosti, aby čistili internet od terorizmu

Britská premiérka Theresa Mayová počas prejavu na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v sídle OSN v New Yorku 20. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 21. septembra (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová vyzvala spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete, aby naďalej a rýchlejšie odstraňovali z internetu informácie s "teroristickým obsahom". Podľa agentúry Reuters sa tak vyjadrila v stredu počas vystúpenia v rámci prebiehajúcej Všeobecnej rozpravy 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.uviedla premiérka. Podľa Mayovej však treba napredovať rýchlejšie, aby sa podarilo znižovať čas potrebný na odstránenie takéhoto druhu obsahu z online prostredia. Cieľom má byť úplné zastavenie zverejňovania informácií teroristického charakteru na internete.Premiérka ďalej pohrozila, že Spojené kráľovstvo by mohlo každoročne zadržať až 30 percent zo svojho celkového príspevku (90 miliónov libier) pre OSN, a to pokiaľ nedôjde k reforme tejto inštitúcie.Aby si OSN zaistila od Británie plnú dotáciu, bude musieť podľa Mayovej preukázať svoju efektivitu a transparentnosť. Varovala, že ak OSN nebude schopná vyrovnať sa s výzvami dnešnej doby, čaká ju kríza viery a multilateralizmu.OSN bola podľa Mayovej v minulosti poznačená rozporom medzi svojimi ušľachtilými cieľmi a efektivitou pri ich dosahovaní. Okrem Mayovej vyzvalo v pléne VZ na reformu OSN tiež niekoľko ďalších najvyšších predstaviteľov sveta vrátane generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa.