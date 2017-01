Mayová plánuje na stretnutí s Trumpom vyzdvihnúť dôležitosť NATO a EÚ

Britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 21. januára (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová plánuje počas svojho nadchádzajúceho prvého stretnutia s novým americkým prezidentom Donaldom Trumpom zdôrazniť význam Severoatlantickej aliancie aj Európskej únie. Vyjadrila sa tak pre dnešné vydanie denníka Financial Times.Trump síce v priebehu svojej inaugurácie naznačil, že NATO už nie je taká potrebná, Mayová sa však aj napriek tomu domnieva, že význam a dôležitosť tejto organizácie nový americký prezident uznáva.povedala Mayová. Zdôraznila tiež, že rozhodnutie jej krajiny o brexite, nie je "rozhodnutím o rozbití EÚ".dodala.Mayová odmietla komentovať špekulácie, že by sa s Trumpom mohla stretnúť vo Washingtone už v priebehu nasledovných dní. Podľa Financial Times však uviedla, že plánuje byť pri nadchádzajúcej diskusii s Trumpoma medzi britskou a americkou vládou sa bude snažiť vybudovaťMayová zároveň dúfa, že stretnutie umožní obom stranám pripraviť pôdu pre podpis bilaterálnych obchodných dohôd, a to ešte predtým, než Británia formálne vystúpi z EÚ.