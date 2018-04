Mayová poprela, že by útoky v Sýrii boli na príkaz Trumpa

Theresa Mayová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 16. apríla (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová odmietla v pondelok tvrdenia kritikov, podľa ktorých sa Británia podieľala na víkendových náletoch v Sýrii na príkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ako povedala zákonodarcom v dolnej komore britského parlamentu, Spojené kráľovstvo sa zúčastnilo na tomto zákroku, pretože to bolo v jeho, informovala agentúra AP.Britské vojenské letectvo podniklo v sobotu nadránom spoločne s americkými a francúzskymi silami útoky na viaceré objekty v Sýrii, čo malo byť odvetou za údajné použitie chemických zbraní sýrskou armádou v meste Dúmá pri Damasku. Podľa Mayovej bol takýto zákrok správny po právnej i morálnej stránke a nebolo potrebné, aby si vláda vyžiadala súhlas od parlamentu.Premiérka povedala poslancom Dolnej snemovne, že prerokovanie danej záležitosti s nimi by bolo bývalo nepraktické jednak preto, že parlament mal do pondelka jarné prázdniny, a jednak preto, že niektoré spravodajské informácie stojace za týmto rozhodnutím boli tajné. Britská vláda nemá zákonnú povinnosť žiadať zákonodarcov o súhlas s vojenským zásahom, podľa AP je však takýto postup obvyklý.vyjadrila sa Mayová po tom, ako niektorí poslanci prejavili s jej postupom nespokojnosť.dodala v narážke na marcové otrávenie bývalého ruského špióna a jeho dcéry v anglickom meste Salisbury.Mayová zároveň obvinila Sýriu, že sa snaží zakryť stopy po smrtiacom chemickom útoku v meste Dúmá zo 7. apríla, v čom podľa nej pomáha tamojšej vláde spojenecké Rusko. Tento útok, ktorý si údajne vyžiadal desiatky obetí na životoch, pritom nemohol vykonať nikto iný než sýrske vládne sily, tvrdí britská premiérka s tým, že Británia so Spojenými štátmi a Francúzskom nemali inú možnosť, ako sa pokúsiť obmedziť takétokonanie.