Mayová pozvala Junckera do Londýna, budú hovoriť o brexite

Britská premiérka Theresa Mayová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 20. apríla (TASR) – Na pozvanie britskej premiérky Theresy Mayovej sa s ňou budúci týždeň v Londýne stretne predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker. Témou stretnutia budú rokovania o odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie, ktoré sa začnú po júnových britských predčasných voľbách.oznámila dnes hovorkyňa EK Mina Andrejevová.Na stretnutie s Mayovou do Londýna príde aj hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier, šéf Junckerovho kabinetu Martin Selmayr a jeho poradca pre otázky diplomacie Richard Szostak. Hovorkyňa EK nevedela povedať, kto sa okrem premiérky Mayovej zúčastní na stretnutí za britskú stranu.Na otázku, či sa dá zvrátiť proces brexitu, ktorý sa formálne začal v marci aktivovaním článku 50 Lisabonskej zmluvy, Andrejevová uviedla, že to možné je. Bol by na to ale potrebný súhlas Spojeného kráľovstva a všetkých ostatných 27 členských štátov EÚ.EK v stredu informovala, že Juncker sa s Mayovou telefonicky dohodol, že rokovania o brexite sa začnú až po britských predčasných voľbách naplánovaných na 8. júna.