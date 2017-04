Mayová prijala Junckera a Barniera, vyjasňovali si okolnosti brexitu

Na snímke vľavo britská premiérka Theresa Mayová a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker sa vítajú počas stretnutia v Londýne 26. apríla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 27. apríla (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová v stredu večer prijala predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera a hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera. Stalo sa tak iba niekoľko dní pred mimoriadnym summitom Únie o brexite. Podrobnosti o stretnutí neboli predbežne známe, malo však ísť o vysvetlenie si niektorých otázok ohľadne rokovaní o vystúpení Británie z EÚ.Mayovej kancelária označila stretnutie za. Zopakovala počas neho, že Londýnu záleží nas EÚ.Nemecký ekonomický denník Handelsblatt informoval s odvolaním sa na diplomatické zdroje z EÚ, že v Bruseli panujú nejasnosti okolo toho, kto bude viesť rokovania o brexite za britskú stranu. Špekulácie, že britský minister pre brexit David Davis by mohol prísť o svoju funkciu po parlamentných voľbách 8. júna, odmietol hovorca britskej vlády v stredu komentovať.Britský denník Daily Telegraph napísal s odvolaním sa na nemenovaných britských predstaviteľov, že Brusel chce, aby Londýn prispieval do rozpočtu EÚ do roku 2020 výmenou zanajmenej dva roky po plánovanom vystúpení Británie z EÚ v marci 2019.Summit EÚ o základných črtách rokovaní o brexite je na programe v sobotu v Bruseli bez účasti Británie.