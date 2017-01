Mayová rokovala s Erdoganom, vyzvala Turecko na zachovanie demokracie

Na archívnej snímke britská ministerka vnútra Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 28. januára (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa dnes na stretnutí v Ankare zhodli na želaní zintenzívniť obchodné vzťahy medzi oboma krajinami. Podľa Mayovej hovorili tiež o spoločnej bezpečnostnej politike, Sýrii, boji proti teroristickej skupine Islamský štát (IS) a rokovaniach zameraných na opätovné zjednotenie Cypru.Turecko a Británia počas dnešnej návštevy Mayovej podpísali dohodu o spoločnom vývoji vojenských lietadiel za 100 miliónov libier. Mayová to označila za začiatok hlbších obchodných vzťahov, aké bude Británia budovať s ďalšími krajinami po odchode z EÚ. Erdogan uviedol, že objem bilaterálneho obchodu chce zvýšiť zo súčasných 15,6 na 20 miliárd dolárov.Mayová čelila pred návštevou Ankary doma tlaku, aby odsúdila obmedzovanie občianskych slobôd v Turecku po vlaňajšom neúspešnom pokuse o prevrat. Predsedníčka vlády vo vyjadrení po schôdzke s Erdoganom vyzvala Turecko, aby zachovalo demokraciu a dodržiavalo ľudské práva.uviedla Mayová pred novinármi.dodala.Turecké orgány zadržali desaťtisíce ľudí podozrivých zo spojenia s hnutím moslimského duchovného Fethullaha Gülena, ktorý žije v exile v USA a ktorého turecká vláda obviňuje z organizácie pokusu o prevrat. Viac než 100.000 štátnych zamestnancov tiež prišlo o prácu. Rozsiahle zákroky rozšírili aj na iných oponentov vlády. Vo väzbe je vyše sto novinárov i lídri prokurdskej parlamentnej strany.Erdogan v dnešnom krátkom vyjadrení po stretnutí s Mayovou uviedol, že Turecko sa pri boji proti IS v susednej Sýrii usiluje o "inú koncepciu" spolupráce so spojencami vrátane Británie. Ankara už kritizovala podľa svojho názoru nedostatočnú podporu Spojenými štátmi vedenej koalície proti IS pri tureckej ofenzíve s cieľom oslobodiť kľúčové severosýrske mesto od extrémistov.