Mayová sa na návšteve Číny zameria na budúcnosť po brexite

Britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 31. januára (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová pricestovala v stredu do Číny s účelom prediskutovať nové obchodné dohody po odchode Británie z Európskej únie. Informovala o tom agentúra AP.Mayová už odletela do stredočínskeho priemyselného mesta Wu-chan a neskôr pocestuje do Pekingu na schôdzku s tamojším premiérom Li Kche-čchiangom a prezidentom Si Ťin-pchingom.Ministerskú predsedníčku sprevádza 50 predstaviteľov britskej podnikateľskej sféry vrátane výkonných riaditeľov spoločnosti Jaguar Land Rover a farmaceutickej firmy AstraZeneca. V piatok pred odletom tiež navštívi finančnú metropolu Šanghaj.Čína podľa Mayovej ponúka obrovské obchodné príležitosti. "Chceme pomôcť britským podnikom využiť ich," priblížila ešte pred odchodom.Mayová chce, aby "zlatá éra" v britsko-čínskych vzťahoch, ktorú vyhlásil najvyšší predstaviteľ Číny počas štátnej návštevy Británie v roku 2015, ešte viac "zažiarila".Posilnenie vzťahov s Čínou, druhou najväčšou ekonomikou na svete, sa stalo ešte naliehavejším po tom, ako Británia v roku 2016 v referende rozhodla o svojom vystúpení z EÚ, objasnila AP.