Mayová sa stretla s bankármi, ktorí pripravujú sťahovanie z Londýna

Britská premiéra Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banky stupňujú plány na odchod z Londýna

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 20. januára (TASR) - Británia sa po brexite stane šampiónom v globalizácii a voľnom obchode. Povedala premiérka Theresa Mayová bankárom a investorom na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose.Británia sa podľa nej chce ujať novej úlohy lídra a najsilnejšieho a najväčšieho obhajcu voľného trhu a voľného obchodu na svete.Jej slová na stretnutí so svetovou elitou v "chráme kapitalizmu" analytici hodnotia ako snahu ubezpečiť poslucháčov, že aj napriek faktu, že do úradu premiérky jej pomohla vlna populizmu, ktorá vlani zaplavila Britániu a USA, je hlasom "stredopravého hlavného politického prúdu". A teda osobou, s ktorou môžu spolupracovať.Britský minister financií Philip Hammond sa pred jej prejavom na WEF tiež pokúšal upokojiť nervóznych investorov. Agentúre Bloomberg v krátkom rozhovore povedal, že finančný sektor v Británii je "To však kontrastuje s plánmi premiérky Mayovej na odchod nielen z Európskej únie (EÚ), ale aj z jednotného európskeho trhu. Banky v Londýne tak prídu o tzv. pasové práva, ktoré im umožňujú ponúkať služby v celom európskom bloku.Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble odkázal Londýnu, že rokovania s Bruselom o prístupe britských bánk na európsky trh po brexite budú", ak prídu o pasové práva.Ďalšou zlou správou pre premiérku Mayovú je, že úmerne tomu, ako pritvrdzuje svoje plány brexitu, stupňujú bankári, ktorí sa zišli v Davose, plány na odchod z Londýna. A to už od utorka (17. 1.), keď Mayová oznámila, že Británia opustí aj jednotný trh.Viacerí šéfovia bánk, ktorí sa s britskou premiérkou stretli v Davose, potvrdili, že presťahujú niektoré oddelenia na kontinent. Niektorí už dokonca vedia koľko ľudí odíde z Británie a kam.Generálny riaditeľ JPMorgan Jamie Dimon pre televíziu Bloomberg dokonca povedal, že po rozhodnutí o tvrdom brexite to vyzerá, že z Británie sa presunie do Európy viac pracovných miest, ako sa pôvodne čakalo.Šéf HSBC Stuart Gulliver zase prezradil, že londýnski zamestnanci, ktorí generujú približne 20 % tržieb tamojšej divízie, sa možno presunú do Paríža.Andrea Orcel, vedúci investičnej divízie švajčiarskej banky UBS skonštatoval, že banka, ktorá pôsobí aj v Nemecku aj v Španielsku, definitívne presunie časť ľudí z Londýna. Otázkou zostáva koľko a kam. Špekuluje sa, že 300 jej zamestnancov sa presťahuje do Španielska.Americká Goldman Sachs uvažuje o znížení počtu zamestnancov v Londýne na polovicu. Časť z nich zamieri do New Yorku a zvyšok na kontinent, napísal nemecký denník Handelsblatt.A Lloyds Banking Group si už vybrala za sídlo svojej európskej pobočky Frankfurt nad Mohanom.