Mayová: Škótska premiérka by mala celkom zrušiť plány na 2. referendum

Theresa Mayová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 27. júna (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová dnes povedala, že predsedníčka škótskej vlády Nicola Sturgeonová by mala "celkom stiahnuť zo stola otázku druhého referenda o nezávislosti Škótska".citovala ju tlačová agentúra AP.Škótska národná strana (SNP) stratila v predčasných parlamentných voľbách tento mesiac 21 z doterajších 54 poslaneckých kresiel v prospech Mayovej konzervatívcov, čo podľa nich ukázalo, že si Škóti neželajú ďalšie referendum.Škótska premiérka dnes informovala poslancov škótskeho parlamentu, že odložila plány na druhé referendum o nezávislosti, oznámené v marci, kým nebudú známe podmienky britského odchodu z Európskej únie.vyhlásila.Škóti by však podľa nej mali dostať možnosť vybrať si po skončení procesu brexitu, keď bude jasné, aký dosah na Škótsko bude mať odchod Británie z EÚ.Škóti sa v prvom referende o nezávislosti vyjadrili proti odtrhnutiu od Británie. Debata o škótskej nezávislosti však opätovne vzplanula po minuloročnom referende o brexite, v ktorom sa Británia ako celok rozhodla pre odchod z EÚ, kým v Škótsku hlasovalo 62 percent voličov pre zotrvanie v Únii a iba 38 percent pre odchod z nej.Ďalšie škótske referendum o nezávislosti by musela schváliť Mayovej vláda, aby bolo právne záväzné.