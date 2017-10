Mayová ubezpečila firmy, že po brexite bude 2-ročné prechodné obdobie

Na snímke maliar Kaya Mar ukazuje svoj najnovší obraz britskej premiérky Theresy Mayovej pred budovou najvyššieho súdu v Londýne v utorok 24. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 9. októbra (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová dnes na stretnutí s poprednými podnikateľmi povedala, že po brexite budú mať zabezpečené dvojročné prechodné obdobie. Uviedol to zdroj oboznámený so situáciou, ktorý nechcel byť menovaný.Mayová minulý mesiac vyhlásila, že sa bude snažiť dosiahnuť prechodné obdobie na približne dva roky po tom, ako Británia formálne opustí Európsku úniu (EÚ) v roku 2019. Jej cieľom bolo upokojiť firmy, ktoré sa obávajú, že Spojené kráľovstvo by mohlo odísť z EÚ bez dohody.Podľa tohto zdroja, z pohľadu premiérky je prechodné obdobiea podnikatelia môžu počítať s dvoma rokmi na prispôsobenie sa novým podmienkam, ako ich už predtým ubezpečila.Hovorkyňa britského úradu vlády odmietla túto správu komentovať.Ale ďalšia správa, ktorá sa odvoláva na vládny dokument tvrdí, že Británia sa pripravuje na zavedenie ciel, dane z predaja a režimu spotrebných daní pre prípad, že nedosiahne dohodu s EÚ o budúcich obchodných vzťahoch. V dokumente sa uvádza, že je rozumné pripraviť sa na každý možný výsledok rokovaní a zároveň obsahuje plán na nové právne predpisy.