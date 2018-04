Mayová utrpela po schválení dodatku k zákonu o brexite porážku

Pre administratívu premiérky Theresy Mayovej, ktorá je proti zotrvaniu v jednotnej colnej únii, to znamená porážku, píše agentúra Reuters. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 18. apríla (TASR) - Horná komora britského parlamentu v stredajšom hlasovaní schválila dodatok k zákonu o tzv. brexite, ktorý necháva Británii možnosť, aby po vystúpení z Európskej únie zostala v jednotnej colnej únii. Pre administratívu premiérky Theresy Mayovej, ktorá je proti zotrvaniu v jednotnej colnej únii, to znamená porážku, píše agentúra Reuters.Členovia Snemovne lordov dodatok schválili pomerom 348 ku 225 hlasom. Na základe tohto dokumentu by mali britskí ministri do konca októbra podať správu o tom, aké úsilie vynaložili na to, aby krajina v colnej únii s EÚ zotrvala.Mayová pred časom vyhlásila, že Británia po tom, ako v marci 2019 vystúpi z bloku, opustí aj jednotný trh EÚ a colnú úniu, aby si Londýn mohol vypracovať vlastné dohody o voľnom obchode. Ako pripomenula agentúra AP, niektorí britskí zákonodarcovia a podnikatelia však chcú v jednotnej colnej únii zotrvať, aby sa vyhli clám a hraničným kontrolám.Londýn a Brusel avizovali, že aj po odchode Spojeného kráľovstva si chcú zachovať tesné vzťahy. Otázka ohľadom zotrvania v colnej únii však rozdeľuje aj Mayovej Konzervatívnu stranu.